Z vily rodiny Mathéovcov by malo byť múzeum

Košice 26. decembra (TASR) – Z vily s ateliérom sochára Jána Mathého by v budúcnosti mohlo byť múzeum. Vlastníčka národnej kultúrnej pamiatky ponúkla mestu Košice tento majetok ako dar, a to spolu s umeleckými dielami sochára. Podmienkou má byť práve zriadenie múzea.



Mesto s ponukou oslovila 90-ročná manželka nebohého sochára Eva Mathéová. „Základná idea vlastníčky nehnuteľnosti smeruje k možnosti zriadenia múzea v danej nehnuteľnosti podobným spôsobom, ako existuje Múzeum Vojtecha Löfflera,“ uviedlo mesto.



Mestskí poslanci na decembrovom zasadnutí schválili deklaratívne uznesenie, čím odobrili začatie rokovaní medzi vlastníčkou a mestom. Ako spresnil primátor Jaroslav Polaček, o detailoch v súvislosti s darovaním budú diskutovať. „Myslím si, že mesto Košice by sa malo hlásiť k tomuto dedičstvu. Pani Mathéová býva v tejto vile. Pretože nemá dedičov, je pripravená svoj majetok odkázať mestu,“ povedal pre TASR s tým, že toto miesto by tak následne malo byť prístupné verejnosti.



Vila rodiny Mathéovcov s umeleckým ateliérom sochára bola za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásená začiatkom roka 2019. V súčasnosti je najväčším neformálnym múzeom Jána Mathého. Podľa magistrátu je v ňom umiestnená jeho kompletná pozostalosť so stovkami skíc a plastík vrátane niekoľkých monumentálnych diel.



Mathé bol významným slovenským sochárom, ktorý je úzko spätý s Košicami. Pre rodné mesto vytvoril viacero monumentálnych realizácií, ktoré doteraz dotvárajú bežný život Košičanov. Okrem iných je známa jeho plastika Sám v košickom krematóriu. Bol jedným z najvýraznejších predstaviteľov prvej povojnovej generácie slovenských sochárov, zomrel v roku 2012.