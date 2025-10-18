< sekcia Regióny
Košice začali aktívnejšie vymáhať miestne poplatky a dane
Košice 18. októbra (TASR) - Mesto Košice začalo aktívnejšie vymáhať neuhradené pohľadávky s cieľom znížiť počet neplatičov. Obyvateľom, ktorí neplatia miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady, rozposiela výzvy. Venuje sa aj majiteľom nehnuteľností či poskytovateľom služieb krátkodobého ubytovania, ktorí obchádzajú svoju daňovú povinnosť. Zároveň apeluje na čo najskoršie splnenie záväzkov. Kým do konca roka bude udeľovať symbolické pokuty, od toho nasledujúceho budú podstatne vyššie.
Ako mesto informuje na svojej webovej stránke, po vyše 15 rokoch úsilia sa mu podarilo získať nové údaje od ministerstva vnútra a prístup k úplnej evidencii obyvateľov. V uplynulých mesiacoch prostredníctvom certifikovanej spoločnosti zmapovalo viaceré lokality, aby zistilo, ktoré nehnuteľnosti nie sú vôbec prihlásené, respektíve ich majitelia platia menšiu daň, než je skutočná plocha. Zo zistení vyplynulo, že svoju daňovú povinnosť obchádzajú stovky majiteľov nehnuteľností. Celkový rozdiel v neprospech mesta činil plochu 750.000 štvorcových metrov. V mapovaní budú pokračovať.
Mesto majiteľov neprihlásených stavieb a prístavieb postupne predvoláva, aby vysvetlili nezrovnalosti. Rovnako postupuje aj pri poskytovateľoch krátkodobého ubytovania, ktorí nepriznali miestnu daň za ubytovanie.
Riaditeľ magistrátu Marcel Čop zdôraznil, že pripravili ústretové riešenie pre všetkých, ktorí sa doposiaľ nezaregistrovali alebo len čiastočne plnili svoje povinnosti voči mestu. „Ak sa do konca tohto roka prihlásite ako platitelia poplatku za komunálny odpad, zrealizujete svoju daň z nehnuteľností alebo miestnu daň z ubytovania, zaplatíte len symbolickú pokutu päť eur za oneskorenie. Po podaní oznámenia o vzniku daňovej povinnosti budete musieť doplatiť sumu so spätnou platnosťou od roku 2020,“ uviedol s tým, že hoci zákon umožňuje uplatniť sankcie až do výšky celej nezaplatenej sumy, do konca roka budú vo všetkých prípadoch stanovené na minimálnej úrovni. Možné je tiež individuálne posúdenie a dohodnutie si splátkového kalendára.
Pripomína, že ak neplatič napriek upozorneniu neuhradí svoje záväzky, bude vydaný exekučný príkaz na zablokovanie vodičského preukazu. V tomto roku ich takýmto spôsobom „zneplatnili“ 105.
Podľa hovorcu mesta Dušana Tokarčíka chcú docieliť, aby poctiví obyvatelia nemuseli doplácať za neplatičov, a tým zabezpečili spravodlivé a transparentné financovanie verejnoprospešných služieb.
Referát daní a poplatkov sa zároveň vopred ospravedlňuje, ak dôjde k zaslaniu výzvy na meno zosnulého. „Keďže mesto na rozdiel od svojich mestských častí nie je matrikou, ak dôjde k úmrtiu mimo Košíc, magistrát sa ako správca dane nemá odkiaľ dozvedieť o úmrtí daňovníka,“ vysvetľuje.
Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta.
