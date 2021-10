Košice začali odstraňovať nelegálne bilbordy, za každý vysadí strom

Košice 7. októbra (TASR) – Mesto Košice začalo s odstraňovaním nelegálnych bilbordov umiestnených na svojich pozemkoch. Po novom ich majú nahradiť stromy. Počas štvrtkového odstraňovania dvoch bilbordov na Popradskej ulici nad Jazdiarňou to uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček s tým, že evidujú 3000 reklamných plôch, ktorú sú na pozemkoch mesta, respektíve do nich čiastočne zasahujú. Mnohé z nich nemajú žiadne povolenia.



Do jari budúceho roku chcú odstrániť takmer 100 nelegálnych reklamných nosičov, na ktoré doposiaľ vydal rozhodnutie o odstránení stavebný úrad mesta. Jednou z dôležitých úloh mesta je podľa Polačeka zabezpečiť zníženie množstva vizuálnemu smogu vo verejnom priestore. Prípravy na to, aby mohlo dôjsť k odstráneniu niektorých bilbordov, podľa neho trvali takmer dva roky. „Každému predchádza to, aby sme k nemu mali príslušné povolenia, pretože ide o majetok cudzích osôb,“ povedal.



Na mieste odstráneného bilbordu vysadia strom. Ak to inžinierske siete nedovolia, pôjde o okresnú drevinu. „Ak pôjde o nosiče na asfaltových plochách, alebo kde nie je zeleň, budeme priestor revitalizovať tak, aby vyzeral slušne a aby sme verejným priestranstvám zvýšili úroveň. Neostanú po nich žiadne jamy, diery,“ uviedol primátor s tým, že rôzne reklamné plochy výrazne „zohyzďujú ulice“, a tiež sú často nevhodne lokalizované a svojou polohou ohrozujú aj bezpečnosť cestnej premávky.



Mesto chce dosiahnuť výrazné zníženie počtu reklamných stavieb v Košiciach. Ako uvádza na svojej webovej stránke, reklamným spoločnostiam nevydáva nové povolenia a pri vypršaní platnosti tých pôvodných ich ani neobnovuje.