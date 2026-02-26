Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Košice začali s odstraňovaním posypu po zime

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Cieľom je znížiť prašnosť a zlepšiť komfort na cestách aj chodníkoch.

Autor TASR
Košice 26. februára (TASR) - Mesto Košice postupne odstraňuje posypový materiál po zimnej údržbe. Cieľom je znížiť prašnosť a zlepšiť komfort na cestách aj chodníkoch. V tejto súvislosti žiada vodičov o ohľaduplnosť a zvýšenú pozornosť.

„V týchto dňoch prebieha ručný zber. So strojovým zametaním mesto začne po ustálení počasia a skončení nočných mrazov,“ uvádza na sociálnej sieti s tým, že prioritou sú hlavné ťahy na trasách MHD. Vo štvrtok čistia Vodárenskú ulicu a hlavný ťah na Sídlisku Ťahanovce. Počas víkendu prídu na rad aj ulice Palackého a Štefánikova.

Magistrát upozorňuje, že úseky čistenia sú dočasne označené prenosným dopravným značením. „Na krajniciach môžu krátkodobo ostať menšie kôpky materiálu, tie sa však priebežne odvážajú,“ dodáva.

Ak to počasie umožní a nočné teploty zostanú nad nulou bez zrážok, mesto nasadí na zber stroje a na rad prídu aj chodníky. V prípade návratu zimného počasia bude na údržbu komunikácií použitá čistá soľ, aby sa znížila ďalšia prašnosť.
