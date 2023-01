Košice začali s opravami výtlkov studenou asfaltovou zmesou

Košice 16. januára (TASR) - Mesto Košice začalo minulý týždeň v mestskej časti (MČ) Nad jazerom s opravami výtlkov, ktoré v uplynulej dobe vznikli z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov. Cestári sa postupne presunú aj do ďalších MČ. Magistrát o tom informuje na sociálnej sieti.



"Opravy výtlkov na mestských komunikáciách sa uskutočňujú prostredníctvom studenej asfaltovej zmesi, ktorá sa využíva najmä počas zimného obdobia," uvádza s tým, že do konca februára budú takto opravovať najmä hlavné cestné ťahy a trasy, po ktorých premávajú autobusy mestskej hromadnej dopravy. Následne sa opäť spustí výroba "klasického" asfaltu a začne sa so súvislými opravami ciest.



"Urobili sme si prieskum najkritickejších miest na cestách, ktoré sa musia opraviť. Reagujeme aj na podnety motoristov, ktorí nám informácie o výtlkoch nahlasujú e-mailom," dodáva mesto. Pripomína, že ak si vodiči v uplynulých dňoch všimli výtlk na ceste, samosprávu o tom môžu informovať prostredníctvom e-mailovej adresy vytlky@kosice.sk aj s približným označením miesta alebo jeho fotografiou.