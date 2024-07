Košice začali s veľkými opravami chodníkov

Košice 4. júla (TASR) - Mesto Košice začalo tento týždeň s veľkými opravami chodníkov. V prvej polovici júla budú práce realizovať na uliciach Amurská, Ždiarska, Bukureštská, Ťahanovské riadky, Krakovská a Južná trieda. Chodníky budú postupne opravovať aj v ďalších častiach mesta. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.



"Sme radi, že sa nám s poslancami podarilo pri príprave rozpočtu dohodnúť a môžeme investovať 600.000 eur na opravy chodníkov. Aj vďaka týmto investíciám sa nám postupne darí zlepšovať dopravnú infraštruktúru. Je to však dlhodobý proces. Veľa práce sme už urobili, no mnohé veci sú ešte pred nami," uviedol primátor Jaroslav Polaček, podľa ktorého by po podpise zmluvy s úspešných uchádzačom chceli spustiť aj súvislé opravy ciest na Jantárovej, Watsonovej, Mliečnej a Tolstého ulici.



Popri chodníkoch v súčasnosti rekonštruujú aj schody na Krakovskej ulici na Železníkoch. Nový šat dostane už onedlho aj oporný múr pod Šibenou horou na Rastislavovej ulici.



"Zároveň za uplynulé tri mesiace sa opravilo už vyše 10.000 metrov štvorcových (m2) výtlkov vo všetkých mestských častiach. Tie nasledovali po tom, čo mesto zimnou asfaltovou zmesou opravilo do marca 1370 výtlkov s celkovou výmerou takmer 700 m2," dodáva magistrát.



Podľa neho boli v úvode jari pre cestárov prioritou trasy MHD a ďalšie dopravne najvyťaženejšie komunikácie v meste. Po prijatí rozpočtu začali s opravami výtlkov aj na vnútrosídliskových komunikáciách vo všetkých mestských častiach.



Mesto uvádza, že mnohé chodníky a cesty v Košiciach sa pre nedostatočné investície z minulosti nachádzajú v nevyhovujúcom stave. "Celkový investičný dlh na cestných komunikáciách v meste je v stovkách miliónov eur. Situácia sa však postupne zlepšuje," tvrdí. Argumentuje tým, že za uplynulých päť rokov sa v Košiciach opravilo takmer 40 kilometrov chodníkov a necelých 40 kilometrov cestných komunikácií.