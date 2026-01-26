< sekcia Regióny
V Košiciach sa začali stavebné práce na Kultúrno-spoločenskom centre
Stavbu na Cottbuskej ulici zrealizuje spoločnosť Profi-reality SK, rekonštrukcia aj s vybavením má byť hotová do konca leta 2026.
Autor TASR
Košice 26. januára (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Sídlisko KVP v pondelok odovzdala zhotoviteľovi stavbu Kultúrno-spoločenského centra KVP. Eurofondový projekt v celkovej hodnote 900.000 eur pretvorí schátrané priestory bývalého denného centra na moderne vybavené centrum s viacerými funkciami pre všetky vekové kategórie. Informoval o tom miestny úrad.
Stavbu na Cottbuskej ulici zrealizuje spoločnosť Profi-reality SK, rekonštrukcia aj s vybavením má byť hotová do konca leta 2026. Vzniknú tak multifunkčné priestory na kultúrne, spoločenské či vzdelávacie podujatia.
Zastarané a desaťročiami schátrané priestory v poslednom čase slúžili ako denné centrum pre dôchodcov. „Sídlisko KVP je jedinou z veľkých košických mestských častí, ktorá doposiaľ nemala vhodné reprezentatívne priestory. Kultúrno-spoločenské centrum KVP v budúcej podobe poslúži na rôzne komunitné podujatia, ale tiež súkromné akcie, konferencie či podujatia v réžii mestskej časti,“ uviedol starosta MČ Košice - Sídlisko KVP Ladislav Lörinc. Dodal, že súčasťou nových priestorov bude dokonca sobášna sieň, ktorú doposiaľ MČ nemala.
Koncepcia a dizajn priestorov vznikol podľa návrhu košického ateliéru Miloš Hájnik Architekti. Pôjde o kvalitnú premenu priestorov z čias minulých na moderné kultúrno-spoločenské centrum zodpovedajúce požiadavkám dnešnej doby. „Pri vytváraní priestoru sme dbali na variabilitu jeho usporiadania pre rôzne príležitosti. Keďže má slúžiť všetkým skupinám občanov, prispôsobili sme ho tak, aby ho mohli plne užívať aj osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu,“ doplnil architekt Miloš Hájnik.
Okrem stavebných prác a nábytku je súčasťou celého projektu ešte vybudovanie exteriérového požiarneho schodiska a profesionálne vybavenie kuchyne, obe tieto časti zákazky budú podľa úradu obstarané v najbližšom čase.
Projekt „Kultúrno-spoločenské centrum KVP“ je spolufinancovaný z fondov EÚ prostredníctvom Programu Slovensko. Celková výška oprávnených výdavkov je 900.000 eur, spolufinancovanie z vlastných zdrojov je vo výške 72.000 eur.
