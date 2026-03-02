Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Košice začali tretiu etapu modernizácie zastávok MHD

Na snímke odstavené električky na konečnej pri Kostolianskej ceste v Košiciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Stavebné práce v rámci tretej etapy projektu majú stáť takmer 1,3 milióna eur s DPH. Modernizáciou má prejsť 13 zastávok na území MČ Dargovských hrdinov, Sídlisko KVP, Juh, Západ a Staré Mesto.

Autor TASR
Košice 2. marca (TASR) - Tretiu etapu modernizácie zastávok verejnej dopravy a informačných systémov v Košiciach začali v pondelok v mestskej časti (MČ) Dargovských hrdinov, a to zastávkou Poliklinika Východ v smere do mesta. V súvislosti s tým vznikne dočasná zastávka. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke.

Práce na zastávke Poliklinika Východ budú trvať mesiac a pol a vyžiadajú si vytvorenie náhradnej zastávky, ktorá bude posunutá o niekoľko metrov do zelene. Bude vyznačená dočasným dopravným značením a v zeleni sa vytvorí spevnená plocha. Cestujúcim sa ospravedlňujeme za znížený komfort,“ uvádza magistrát s tým, že modernizácia zastávky bude zahŕňať stavebné úpravy vrátane nástupnej plochy s prvkami pre nevidiacich. Pribudne aj označník s informačnou tabuľou, automat na lístky, lavičky či odpadkový kôš.

Po uvedenej zastávke začnú s modernizáciou aj na zastávkach Mlynská Bašta v smere do centra, Vodná v oboch smeroch, a po Veľkej noci budú modernizovať aj zastávky Palackého v smere na Námestie osloboditeľov.

Stavebné práce v rámci tretej etapy projektu majú stáť takmer 1,3 milióna eur s DPH. Modernizáciou má prejsť 13 zastávok na území MČ Dargovských hrdinov, Sídlisko KVP, Juh, Západ a Staré Mesto.
