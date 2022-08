V Košiciach sa začalo verejné obstarávanie na dostavbu KFA

Košice 1. augusta (TASR) - Košická futbalová aréna (KFA), a. s., vyhlásila verejné obstarávanie (VO) na dostavbu tribún. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Celková odhadovaná hodnota zákazky je vo výške 5,71 milióna eur bez DPH. Ako magistrát informuje na svojej webovej stránke, plánuje vyhlásiť aj ďalšie súťaže na dokončenie KFA.



V aktuálnom VO hľadajú dodávateľa stavebných prác na výstavbu železobetónovej a oceľovej konštrukcie a ďalšie s tým súvisiace práce. Cieľom dostavby je dokončenie tribún za bránkami a po rohoch štadióna tak, aby spolu s oboma už hotovými tribúnami mohli tvoriť súvislý celok.



KFA následne plánuje vyhlásiť VO pre koncové zariadenia infraštruktúry štadióna, ako sú napríklad zobrazovacie LED panely, turnikety a kamery. Ďalšia súťaž má byť zameraná na dodanie sedadiel. "Dostavbou sa kapacita KFA zvýši zo súčasných 5836 na 12.658 divákov. Súhrnná odhadovaná suma za dostavbu KFA je vo výške 6,6 milióna eur bez DPH," uvádza mesto Košice. Podľa viceprimátora a predsedu predstavenstva KFA Marcela Gibódu by vysúťažená suma mohla byť nižšia. "Sledujeme postupnú stabilizáciu na trhu surovín a stavebných materiálov a očakávame ich pokles," uviedol.



Mesto Košice pripomenulo, že VO na dokončenie KFA sa rozhodli vyhlásiť po tom, ako chcel pôvodný zhotoviteľ zvýšiť dohodnutú cenu o 61 percent. Chýbal na to aj súhlas Útvaru hodnoty za peniaze pri Ministerstve financií SR.



Dostavba štadióna má byť financovaná aj prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to vo výške štyroch miliónov eur. "Zvyšné finančné zdroje bude mesto hľadať vo svojom rozpočte," dodáva magistrát s tým, že dotáciu bude možné využiť do konca roka 2023.



S oficiálnym fungovaním KFA sa po výstavbe jej I. etapy začalo vo februári tohto roka, slávnostne ju otvorili v máji v rámci osláv dňa mesta. Predpokladaný termín úplného dokončenia KFA je koniec roka 2023. Mesto chce dosiahnuť, aby už v roku 2024 mohla KFA získať certifikát EUFA IV. kategórie.