Košice začínajú s opravami ciest takmer za šesť miliónov eur

Košice 29. júla (TASR) - Mesto Košice začne v utorok (30. 7.) so súvislými opravami štyroch ciest a priľahlých chodníkov. Ide o práce na tretej etape rekonštrukcie komunikácií v Košiciach za 5,65 milióna eur bez DPH. Počas nasledujúcich troch mesiacov ich bude realizovať spoločnosť Eurovia. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.



V utorok predpoludním spustia práce na Mliečnej ulici v Košickej Novej Vsi, druhý augustový týždeň nastúpia aj na Jantárovú a Watsonovou ulicu a následne aj na Tolstého. "Opravované úseky ciest sa určili na základe ich stavebnotechnického stavu, obhliadok a posúdenia zástupcov magistrátu mesta Košice v spolupráci s mestskými časťami," uvádza mesto s tým, že celkovo ide o 3,7 kilometra ciest. Rekonštrukciou prejdú aj niektoré autobusové zastávky. Obnovia tiež parkovisko pri Botanickej záhrade.



Oprava Mliečnej ulice má trvať do konca augusta. Počas nej bude ulica zjednosmernená v smere od cintorína k okružnej križovatke. V súvislosti s rekonštrukciou Jantárovej motoristi nebudú môcť na túto ulici odbočiť z Južnej triedy. Rekonštrukcia časti Watsonovej bude realizovaná od križovatky s Komenského po odbočku na Mánesovu ulicu.



Čo sa týka Tolstého ulice, tá bude počas dvoch mesiacov trvajúcich stavebných prác zjednosmernená v smere od Ulice obrancov mieru po križovatku pri Národnej banke Slovenska (Slovenskej jednoty). "Po skončení súvislej opravy dôjde k trvalému zjednosmerneniu časti Tolstého ulice, kde bude zakázané odbočiť v smere od ZŠ Tomášikova doprava ku križovatke s Ulicou obrancov mieru," dodáva magistrát.



Mesto bude práce financovať z dodávateľského úveru, ktorého splatnosť je desať rokov. So splácaním začne v januári budúceho roka a posledná splátka odíde v decembri 2034. "Sme si vedomí, že celkový investičný dlh na cestných komunikáciách v meste je v stovkách miliónov eur. Situácia sa aj vďaka týmto investíciám postupne zlepšuje. Máme pripravené aj ďalšie projekty na súvislé opravy a rekonštrukcie ďalších ciest a chodníkov," dodal primátor Jaroslav Polaček.