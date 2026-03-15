Košice začínajú s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a ťahy
Mesto v spolupráci so spoločnosťou Kosit začalo pred troma týždňami aj s odstraňovaním posypového materiálu po zimnej údržbe.
Autor TASR
Košice 15. marca (TASR) - Na budúci týždeň sa v Košiciach začína s opravami výtlkov, prepadnutých častí a iných poškodení na cestách a chodníkoch vo vlastníctve mesta. Od pondelka 16. marca sa budú zarezávať a vybúravať poškodené časti vozovky a výtlky, v stredu 18. marca sa začne aj so samotným asfaltovaním. Informovalo o tom komunikačné oddelenie tamojšieho mestského úradu s tým, že prioritou budú ulice, po ktorých jazdia autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD), hlavné ťahy a ďalšie frekventované ulice. Treba rátať aj s dopravnými obmedzeniami. Košičania pritom môžu aj naďalej nahlasovať svoje postrehy z ciest.
„V doterajšom priebehu zimy sme dočasnou zimnou asfaltovou zmesou opravili stovky výtlkov. Od budúceho týždňa prechádzame na klasický asfalt. Cestári budú pracovať napríklad na uliciach Ázijská, Bajzova, Moskovská trieda, Národná trieda, Ostravská, Palackého, ale aj Protifašistických bojovníkov, Severné nábrežie, Štefánikova, Toryská, Trieda arm. gen. Svobodu či Trieda SNP, Užhorodská, Važecká a Ždiarska,“ vymenoval košický primátor Jaroslav Polaček. Potvrdil, že investície sú súčasťou balíka za vyše pol miliardy eur, ktorý v najbližších dvoch rokoch mesto preinvestuje do skvalitnenia dopravnej infraštruktúry.
Mesto v spolupráci so spoločnosťou Kosit začalo pred troma týždňami aj s odstraňovaním posypového materiálu po zimnej údržbe. Mesto potvrdilo, že 25 zamestnancov bude do konca marca pracovať aj počas víkendov. Za týždeň dokážu vyzbierať aj 65 až 100 ton nečistôt. Od budúceho týždňa sa zvýši aj počet zametacích vozidiel. Štyri veľké budú na cestách, osem na chodníkoch a ďalšie štyri na bočných komunikáciách.
V tomto roku budú pokračovať aj ďalšie etapy súvislých opráv ciest a chodníkov. Aktuálne sa pracuje na rekonštrukcii „esíčka“ na Kavečianskej ceste, oprave Rastislavovej ulice od križovatky s ulicou Milosrdenstva po križovatku s Gemerskou a dokončuje sa cyklochodník na Gemerskej ulici. Ďalšie súvislé opravy komunikácií prostredníctvom dodávateľských úverov sú naplánované v druhej polovici tohto roka.
V apríli sa začne aj so súvislými opravami chodníkov vo veľkých mestských častiach, pričom cieľom mesta je zrekonštruovať o desať percent väčšiu plochu ako vlani. Zároveň v priebehu roka začne s obnovou mostov cez železničnú trať na Hlinkovej ulici a Slovenskej jednoty, s výstavbou okružnej križovatky na Kostolianskej ceste, ako aj nových cyklochodníkov v Čermeľskom údolí a na sídlisku Ťahanovce.
„V doterajšom priebehu zimy sme dočasnou zimnou asfaltovou zmesou opravili stovky výtlkov. Od budúceho týždňa prechádzame na klasický asfalt. Cestári budú pracovať napríklad na uliciach Ázijská, Bajzova, Moskovská trieda, Národná trieda, Ostravská, Palackého, ale aj Protifašistických bojovníkov, Severné nábrežie, Štefánikova, Toryská, Trieda arm. gen. Svobodu či Trieda SNP, Užhorodská, Važecká a Ždiarska,“ vymenoval košický primátor Jaroslav Polaček. Potvrdil, že investície sú súčasťou balíka za vyše pol miliardy eur, ktorý v najbližších dvoch rokoch mesto preinvestuje do skvalitnenia dopravnej infraštruktúry.
Mesto v spolupráci so spoločnosťou Kosit začalo pred troma týždňami aj s odstraňovaním posypového materiálu po zimnej údržbe. Mesto potvrdilo, že 25 zamestnancov bude do konca marca pracovať aj počas víkendov. Za týždeň dokážu vyzbierať aj 65 až 100 ton nečistôt. Od budúceho týždňa sa zvýši aj počet zametacích vozidiel. Štyri veľké budú na cestách, osem na chodníkoch a ďalšie štyri na bočných komunikáciách.
V tomto roku budú pokračovať aj ďalšie etapy súvislých opráv ciest a chodníkov. Aktuálne sa pracuje na rekonštrukcii „esíčka“ na Kavečianskej ceste, oprave Rastislavovej ulice od križovatky s ulicou Milosrdenstva po križovatku s Gemerskou a dokončuje sa cyklochodník na Gemerskej ulici. Ďalšie súvislé opravy komunikácií prostredníctvom dodávateľských úverov sú naplánované v druhej polovici tohto roka.
V apríli sa začne aj so súvislými opravami chodníkov vo veľkých mestských častiach, pričom cieľom mesta je zrekonštruovať o desať percent väčšiu plochu ako vlani. Zároveň v priebehu roka začne s obnovou mostov cez železničnú trať na Hlinkovej ulici a Slovenskej jednoty, s výstavbou okružnej križovatky na Kostolianskej ceste, ako aj nových cyklochodníkov v Čermeľskom údolí a na sídlisku Ťahanovce.