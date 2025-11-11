< sekcia Regióny
Košice začínajú s regeneráciou vnútrobloku na Pasteurovom námestí
Projekt vo výške viac ako jeden milión eur má byť financovaný z eurofondov.
Autor TASR
Košice 11. novembra (TASR) - V najbližších týždňoch sa začne s prácami na revitalizácii vnútroblokového priestoru na Pasteurovom námestí v košickej mestskej časti Juh. Informoval o tom primátor Košíc Jaroslav Polaček na sociálnej sieti s tým, že zhotoviteľovi odovzdali stavenisko v pondelok (10. 11.).
Zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť USD Lučenec, podľa jeho slov začína s vymeriavaním a označovaním inžinierskych sietí. „Obyvatelia sa môžu tešiť na zelenšie plochy, nové workoutové a petangové ihrisko, nové LED osvetlenie, chodníky, oddychové zóny s pergolami, fontánu a mnohé ďalšie vylepšenia,“ uviedol primátor, podľa ktorého ide o investíciu zameranú na zmiernenie vplyvov klimatickej zmeny, zvýšenie biodiverzity, posilnenie ekologickej stability a zlepšenie kvality života obyvateľov.
Projekt vo výške viac ako jeden milión eur má byť financovaný z eurofondov. Podľa zmluvy o dielo by práce mali byť hotové do roka.
