Košice začínajú s revitalizáciou okolia športovej haly Stará jazdiareň
Autor TASR
Košice 28. augusta (TASR) - Práce na úprave okolia športovej haly Stará jazdiareň v Košiciach, predtým známej ako Angels aréna, sa začínajú v týchto dňoch. Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii informoval primátor Košíc Jaroslav Polaček, mesto už odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi. Športový režim v hale by počas revitalizácie jej okolia nemal byť obmedzený. Kultúrne podujatia však presunú do iných priestorov.
Práce by mali stáť 1,2 milióna eur s DPH, pričom spolufinancovanie eurofondového projektu zameraného na budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry predstavuje zo strany mesta osem percent. Podľa primátora prejde revitalizáciou územie s rozlohou viac ako 3200 metrov štvorcových.
Robotníci a mechanizmy začínajú s prácami na západnej strane haly - od Kuzmányho ulice. Súčasťou revitalizácie je aj betónová plocha, ktorá doposiaľ slúžila ako parkovisko. V rámci stavebných prác odstránia nevyužívané plochy, starý asfalt a betón. „Nahradíme ich zelenými plochami, vysadia sa stromy, kríky a trvalky. Pribudnú aj dve fontány, lavičky a stojany na bicykle či prístrešky pre trhovisko. Projekt počíta aj s novým osvetlením a kamerovým systémom,“ priblížil primátor s tým, že projekt je tiež reakciou na zmeny klímy.
Revitalizácia má zahŕňať aj odvádzanie dažďovej vody zo strechy haly a priľahlého okolia, čo má vyriešiť i problémy s vlhkou omietkou. Dažďovú vodu, ktorá stečie zo strechy haly a spevnených plôch, budú zachytávať v retenčných nádržiach pod povrchom a využívať na zavlažovanie zelene.
Stavebné práce majú byť hotové v novembri 2026. Rozdelené budú na etapy, aby sa mohla športová hala s menšími obmedzeniami využívať aj počas prebiehajúcej revitalizácie. „Športový režim haly by počas revitalizácie nemal byť obmedzený. So zhotoviteľom sme sa dohodli, že hala bude prístupná pre tréningy, športové podujatia a organizáciu súťaží,“ povedal vedúci oddelenia športu Mário Švec.
Kultúrne podujatia sa však do ukončenia prác v hale konať nebudú. „Informovali sme všetkých záujemcov a snažíme sa kultúrne podujatia presmerovať do iných priestorov ako napríklad Kunsthalle, Kulturpark či Športová hala Slavomíra Šipoša,“ dodal.
Magistrát na svojej webovej stránke pripomína, že revitalizácia okolia Starej jazdiarne nadväzuje na modernizáciu športovej haly za 3,1 milióna eur, ktorá trvala od februára 2022 do júna 2023.
