V Košiciach začínajú s výstavbou moderného plaveckého komplexu

Košice 18. augusta (TASR) - S výstavbou Národného olympijského centra plaveckých športov Košice (NOCKE) sa oficiálne začalo v týchto dňoch. Nahradí tak doterajšiu Mestskú krytú plaváreň (MKP), ktorá po 35 rokoch činnosti naposledy otvorila svoje brány 30. júna. Prestavba za 16,68 milióna eur bez DPH má byť hotová do 18 mesiacov. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že nový komplex by mal začať s prevádzkou v prvej polovici roka 2025.



Hlavným investorom výstavby NOCKE je mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO), ktorý MKP prevádzkuje od roku 2021. "Niektoré prípravné práce sa už začali. Začiatkom septembra sa začne s rozoberaním strechy nad bazénom. V súbehu s tým pôjdu aj ostatné búracie práce, rozširovanie súčasného osemdráhového bazéna na desaťdráhový bazén olympijských parametrov," povedal ekonomický riaditeľ TEHO Štefan Ferencz.



Okrem iného tu vzniknú aj moderné šatne, sprchy, priestory pre kluby, rozhodcov, antidopingová miestnosť a vynovené budú aj priestory pre fitnes a wellness. Zároveň dôjde k rekonštrukcii vonkajšej časti budovy, vynoveniu fasády, zatepleniu budovy a výmene okien. Ako za zhotoviteľa povedal konateľ firmy Betpres Roland Ďurko, nejde o jednoduchú stavbu. Termín na ukončenie prác označil za viac ako šibeničný. "Urobíme všetko pre to, aby sme splnili očakávania," povedal.



Primátor Košíc Jaroslav Polaček pripomenul, že statika objektu plavárne je natoľko narušená, že do troch rokov by ho museli zavrieť. Po novom má byť však aj energeticky udržateľný a po jeho dokončení sa spolu s celoročne prestrešeným vodnopólovým bazénom na kúpalisku Červená hviezda (ČH) zvýšia kapacitné možnosti o polovicu. "Nepôjde len o klasickú opravu, ale spolu s nedávno dokončeným prestrešením ČH dáme tomu aj pridanú hodnotu v podobe zvýšenia kapacity a počtu hodín, počas ktorých bude môcť NOCKE využívať verejnosť a športové kluby," povedal.



Vláda zo zdrojov Fondu na podporu športu schválila na NOCKE dotáciu vo výške 8,3 milióna eur. Druhú polovicu poskytne z vlastných zdrojov mesto a TEHO. Poslanci schválili pre TEHO ešte vlani úver so splatnosťou v roku 2045 v maximálnej výške 18 miliónov eur, z ktorého bude financovať nielen túto investíciu, ale aj nákup vybavenia.



Počas výstavby NOCKE bude možné využívať nielen prestrešený vodnopólový bazén na ČH, ale aj ďalšie bazény v budovách košických základných škôl.