Košice začínajú so sanáciou rozostavanej prístavby MŠ na Luníku IX

Košice 19. júla (TASR) - Práce na sanácii rozostavanej prístavby a spojovacej chodby Materskej školy (MŠ) Hrebendova na košickom sídlisku Luník IX sa začali tento týždeň. Mesto Košice k tomu pristúpilo z bezpečnostných dôvodov pre nestabilný skelet stavby. Pre TASR to uviedol hovorca magistrátu Dušan Tokarčík.



Podľa zmluvy o dielo má sanácia stáť okolo 170.000 eur s DPH, hradená má byť z rozpočtu mesta. Práce majú byť hotové do dvoch mesiacov.



S dostavbou sa začalo ešte v roku 2018. Pôvodný zhotoviteľ však práce neukončil a zo stavby odišiel. Mestu bol doručený exekučný príkaz voči vtedajšiemu zhotoviteľovi a následne sa dohodli na ukončení zmluvy o dielo. „Ďalší dodávateľ, ktorý uspel v nasledujúcom verejnom obstarávaní v roku 2020, práce nezačal. Takisto ani ten posledný, ktorý mal nastúpiť v roku 2023. Posledný víťaz verejnej súťaže chcel dokončiť rekonštrukciu škôlky v sume 432.000 eur s DPH,“ vysvetlil magistrát.



Vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková pre TASR uviedla, že počet žiakov v MŠ Hrebendova je na hranici kapacít. V nedávno skončenom školskom roku tam bolo zapísaných 130 detí.



Mesto má aj naďalej záujem rozšíriť kapacitu tejto MŠ. „Predstavitelia vedenia mesta absolvovali viacero stretnutí s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity a diskutovali aj o možnostiach ďalšieho rozšírenia. Ak dôjde k vypísaniu eurofondovej výzvy, v rámci ktorej budeme môcť požiadať o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu, určite tak urobíme s aktualizovaným projektom, ktorý sme pripravili,“ spresnil Tokarčík.



Pôvodne schválený projekt pozostával z prístavby nového jednopodlažného pavilónu pre dve triedy so 44 žiakmi. Nový zámer, ktorý rieši aj spracovaná projektová dokumentácia, pozostáva z prístavby nového dvojpodlažného objektu. V ňom majú byť štyri triedy s kapacitou po 22 detí - teda dokopy 88 detí, jedáleň, pridružené sociálne zariadenia a zázemie personálu.



Prístavba by sa mala realizovať na jestvujúcej základovej doske po zbúraní obvodového a nosného muriva, priečok a strešného plášťa nedokončenej prístavby. Predchádzajúci projekt počítal aj s prestavbou existujúcej spojovacej chodby. Tá by mala po novom zostať pôdorysne aj tvarovo pôvodná. Súčasťou stavebných úprav a prístavby by mali byť tiež práce na zabezpečenie dodávok energií, vody, ako aj riešenia odpadov či nové oplotenie.