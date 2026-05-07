< sekcia Regióny
Košice začínajú so súvislými opravami chodníkov za 1,3 milióna eur
V prípade ciest sú v pláne aj ďalšie dve súvislé opravy na Myslavskej ulici medzi Triedou KVP a ulicou Ku potoku či na Jedlíkovej ulici.
Autor TASR
Košice 7. mája (TASR) - V Košiciach začali tento týždeň so súvislými opravami chodníkov vo veľkých mestských častiach. Na tento účel je vyčlenených 1,3 milióna eur. Informoval o tom košický magistrát.
Ako prvé dostanú podľa mesta nový asfaltový povrch chodníky na uliciach Čajakova 3, Florianska pri rohu so Škultétyho ulicou, Vojenská 4 - 12, Rosná 1 - 5, Užhorodská - vnútorná časť, Južná trieda 19, Ladožská 7 - 16, Družicová 1 - 3, Stálicová 1 - 5 a Watsonova 53 - 57. Ide aj o ulice Vysokoškolská, Tomášikova 1 - 25, Obchodná - vnútroblok, Pekinská za budovou predajne potravín, Belehradská 11 po vežiak na Juhoslovanskej 7, chodník pred Základnou školou (ZŠ) Belehradská, ulicu Maršala Koneva pri Poliklinike Východ, Kalinovskú 2 - 18, ako aj chodník pred ZŠ Fábryho.
„Teší ma, že sme po opravách výtlkov mohli v meste začať aj so súvislými opravami chodníkov. Vyčlenili sme na ne rekordných 1,3 milióna eur, čo je oproti vlaňajšku nárast o 37 percent,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček. Cieľom je zlepšiť každodenný pohyb chodcov a odstraňovať prekážky pre matky s kočíkmi a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. „Už onedlho budeme informovať o ďalších úsekoch chodníkov, ktoré máme v pláne skvalitniť počas letných prázdnin a na jeseň,“ konštatoval primátor.
V prípade ciest sú v pláne aj ďalšie dve súvislé opravy na Myslavskej ulici medzi Triedou KVP a ulicou Ku potoku či na Jedlíkovej ulici. O tejto investícii za 1,56 milióna eur budú rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva na svojom rokovaní v utorok 12. mája. „Pri všetkých súvislých opravách dôjde k vyfrézovaniu pôvodného asfaltu, výmenám podložia, výmene obrubníkov, uličných vpustí a následnému vyasfaltovaniu povrchov nových ciest a prislúchajúcich chodníkov. Takýmto postupom sa výrazne zvyšuje životnosť komunikácií,“ uviedol magistrát.
V priebehu roka sa podľa mesta začne s rekonštrukciami mostov cez železničnú trať na uliciach Hlinkova a Slovenskej Jednoty.
Ako prvé dostanú podľa mesta nový asfaltový povrch chodníky na uliciach Čajakova 3, Florianska pri rohu so Škultétyho ulicou, Vojenská 4 - 12, Rosná 1 - 5, Užhorodská - vnútorná časť, Južná trieda 19, Ladožská 7 - 16, Družicová 1 - 3, Stálicová 1 - 5 a Watsonova 53 - 57. Ide aj o ulice Vysokoškolská, Tomášikova 1 - 25, Obchodná - vnútroblok, Pekinská za budovou predajne potravín, Belehradská 11 po vežiak na Juhoslovanskej 7, chodník pred Základnou školou (ZŠ) Belehradská, ulicu Maršala Koneva pri Poliklinike Východ, Kalinovskú 2 - 18, ako aj chodník pred ZŠ Fábryho.
„Teší ma, že sme po opravách výtlkov mohli v meste začať aj so súvislými opravami chodníkov. Vyčlenili sme na ne rekordných 1,3 milióna eur, čo je oproti vlaňajšku nárast o 37 percent,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček. Cieľom je zlepšiť každodenný pohyb chodcov a odstraňovať prekážky pre matky s kočíkmi a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. „Už onedlho budeme informovať o ďalších úsekoch chodníkov, ktoré máme v pláne skvalitniť počas letných prázdnin a na jeseň,“ konštatoval primátor.
V prípade ciest sú v pláne aj ďalšie dve súvislé opravy na Myslavskej ulici medzi Triedou KVP a ulicou Ku potoku či na Jedlíkovej ulici. O tejto investícii za 1,56 milióna eur budú rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva na svojom rokovaní v utorok 12. mája. „Pri všetkých súvislých opravách dôjde k vyfrézovaniu pôvodného asfaltu, výmenám podložia, výmene obrubníkov, uličných vpustí a následnému vyasfaltovaniu povrchov nových ciest a prislúchajúcich chodníkov. Takýmto postupom sa výrazne zvyšuje životnosť komunikácií,“ uviedol magistrát.
V priebehu roka sa podľa mesta začne s rekonštrukciami mostov cez železničnú trať na uliciach Hlinkova a Slovenskej Jednoty.