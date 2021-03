Košice začnú s rekonštrukciou cesty na Ulici Jána Pavla II. na jar

Košice 3. marca (TASR) – Frekventovanú komunikáciu na Ulici Jána Pavla II. v Košiciach v mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP začne mesto rekonštruovať počas tejto jari. Oprava úseku dlhého zhruba 500 metrov bude stáť približne 700.000 eur. Na stredajšom brífingu o tom informoval primátor Jaroslav Polaček.



Oproti pôvodne predpokladanej hodnote zákazky sa podľa jeho slov podarilo usporiť viac ako polovicu. „V tejto chvíli sa podpisujú zmluvy, všetko máme pripravené. Preberanie od spoločnosti, ktorá túto súťaž vyhrala, predpokladáme v najbližšom období,“ povedal.



Starosta MČ Ladislav Lörinc pripomenul, že o rekonštrukciu tejto komunikácie žiadali roky. „Vozovka je rozpadnutá, v havarijnom stave. Takýto stav je už dlhodobý a v podstate sa len látalo – plátalo,“ uviedol. Podľa neho to súviselo aj s výstavbou obytného súboru v tejto lokalite, keďže by ťažké mechanizmy cestu znovu zničili. „V podstate bolo logické možno počkať na to, keď sa tento projekt dostane do finálnej fázy,“ dodal s tým, že rekonštrukcia cesty by mala trvať približne štyri mesiace.



Podľa Lörinca táto komunikácia obsluhuje štvrtinu sídliska a využívajú ju aj vodiči smerujúci na MČ Myslava. Rovnako sa na nej nachádza aj konečná zastávka autobusov mestskej hromadnej dopravy či Kláštor bosých karmelitánok.



V danom úseku má vzniknúť aj cyklotrasa. Nebude priamo súčasťou rekonštrukcie cesty, verejné obstarávanie bude realizované osobitne. „Ale chceme to paralelne urobiť tak, aby sme odovzdali cestu aj s cyklochodníkom, aby to bol jeden komplex,“ spresnil primátor Polaček s tým, že cyklochodník by mohol stáť okolo 100.000 až 150.000 eur. Neskôr by sa mohol napojiť na ďalšie cyklotrasy, ktoré plánuje vybudovať MČ.



Podľa Polačeka sa má v rámci dopravnej infraštruktúry na Sídlisku KVP rekonštruovať aj križovatka Moskovská – Wuppertálska či cesta Trieda KVP. „Sú však pred nami ešte otázky, či dokážeme celú cestu vyfinancovať, pretože je naozaj dlhá,“ dodal. Podľa neho je jednou z možností rozdelenie na dve etapy.