Košice zakladajú s rakúskou spoločnosťou podnik na výstavbu bytov
Autor TASR
Košice 12. mája (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Košiciach v utorok potvrdilo súhlas so založením spoločného podniku mesta s rakúskou spoločnosťou WBG Wohnen und Bauen Gesellschaft mbh Wien na účel realizácie projektu štátom podporovaného nájomného bývania. Názov spoločného podniku bude Nájomné bývanie Košice, s. r. o., a mesto v ňom bude mať majetkovú účasť v rozsahu 15 percent.
Poslanci zároveň schválili dohodu spoločníkov, ktorá detailne upravuje vzťahy medzi mestom a WBG v rámci realizácie projektov nájomného bývania. Obsahom vzťahov je na strane mesta vklad pozemkov a na strane WBG zabezpečenie financovania a know-how z prevádzkovania obdobných projektov najmä vo Viedni.
Dohoda spoločníkov označuje pozemky mesta Košice nachádzajúce sa v dvoch rôznych lokalitách, ktoré by mali byť vložené do imania spoločného podniku. Ide o lokalitu Jesenského s odhadovaným počtom 133 nových bytov a lokalitu Thurzova s odhadovaným počtom 38 bytov.
„V prípade nehnuteľností v lokalite Thurzova sú pozemky predmetom zámeny mesta Košice a Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), ktorá už bola zákonným spôsobom Mestským zastupiteľstvom v Košiciach schválená, text zámennej zmluvy je finalizovaný, vklad vlastníctva mesta Košice k týmto pozemkom bude realizovaný obratom po zániku záložného práva banky v súvislosti so splatením úveru pre DPMK (v máji 2026),“ uvádza dôvodová správa k materiálu pre poslancov.
Samotný vklad pozemkov by mal byť predložený MsZ na schválenie po vzniku spoločného podniku - jeho zápisu v obchodnom registri, uzatvorení dohody spoločníkov a po prijatí príslušného rozhodnutia valného zhromaždenia novovzniknutej spoločnosti.
MsZ súhlasilo so založením spoločného podniku mesta s WBG už minulý rok. V Košiciach sa plánuje v najbližších desiatich rokoch postaviť celkovo takmer 5400 nájomných bytov za viac ako miliardu eur.
