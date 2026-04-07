< sekcia Regióny
Zápisy budúcich prvákov do košických ZŠ budú v piatok a v sobotu
Zápisy sa týkajú detí, ktoré do 31. augusta 2026 dovŕšia šesť rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť.
Autor TASR
Košice 7. apríla (TASR) - Zápisy budúcich prvákov do košických základných škôl (ZŠ) sú naplánované na piatok (10. 4.) medzi 14.00 až 18.00 h a sobotu (11. 4.) od 8.00 do 12.00 h. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.
Zápisy sa týkajú detí, ktoré do 31. augusta 2026 dovŕšia šesť rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť. Takisto platia aj pre deti, ktoré v tomto školskom roku pokračovali v predprimárnom vzdelávaní.
Rodičia po novom prihlasujú svoje deti do prvého ročníka elektronicky cez systém ePrihlášky. Prípadne tak môžu urobiť prostredníctvom listinnej prihlášky, ktorej formulár je zverejnený na webe Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Mesto pripomína, že podanie prihlášky nenahrádza samotný zápis, rodičia s budúcimi prvákmi naň musia prísť do školy osobne.
Vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková rodičov uisťuje, že ak by mali problém s podaním elektronickej prihlášky, v deň zápisu im priamo v školách pomôžu poverení zamestnanci. Škola môže pripraviť aj vytlačenú listinnú prihlášku na vyplnenie priamo na mieste.
V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu s prihláškou predkladá aj potrebné potvrdenia.
Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť, môže pokračovať v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. „Aj naďalej však zostáva povinnosť zákonného zástupcu prísť na zápis do 1. ročníka s tým, že ZŠ upovedomí o tom, že jeho dieťa zostáva ešte ďalší rok v materskej škole,“ zdôraznila Lopušniaková.
Bližšie informácie o zápisoch sú zverejnené na webovej stránke mesta Košice, ako aj na webových stránkach jednotlivých ZŠ.
