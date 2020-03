V Košiciach zatvorili viacero materských aj základných škôl

Košice 11. marca (TASR) – V najbližších dňoch bude zatvorených minimálne 23 materských (MŠ) škôl a desať základných škôl (ZŠ) v pôsobnosti mesta Košice. Pre TASR to v stredu uviedol magistrát mesta. Dôvodom je viac ako 30 percent absentujúcich žiakov. Pre hrozbu šírenia nákazy novým koronavírusom mesto v súčasnosti neplánuje plošne zatvárať všetky školy.



V utorok (10. 3.) prerušili do konca tohto týždňa výchovno-vzdelávací proces v dvoch MŠ a v jednej ZŠ. Od stredy k nim pribudlo 12 MŠ a päť ZŠ. Od štvrtka (12. 3.) bude zatvorených ďalších deväť MŠ a štyri ZŠ, ich žiaci by sa mali do svojich lavíc vrátiť v utorok (17. 3.). Zatvorená bude aj Jazyková škola Užhorodská.



„Každý riaditeľ môže vyhlásiť chrípkové prázdniny po odsúhlasení regionálnym úradom verejného zdravotníctva pokiaľ je v škole viac ako 30 percent chorých, respektíve absentujúcich žiakov,“ uviedlo mesto. Pripomína, že pre hrozbu šírenia nákazy novým koronavírusom zatiaľ nie je vyhlásená mimoriadna situácia a samospráva môže prostredníctvom riaditeľov nariadiť iba riaditeľské voľno. To môže byť v trvaní maximálne päť dní, pričom inkubačná doba je 14 až 21 dní.



„Zároveň si treba uvedomiť, že 20.000 žiakov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta by muselo ostať doma s rodičmi, respektíve s niekým, kto by sa o nich postaral,“ dodáva magistrát s tým, že školy sú vybavené hygienickými potrebami a priestory pravidelne dezinfikujú.