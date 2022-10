Košice zaviedli úsporné opatrenia, pohrebné a kremačné služby zdražejú

Košice 12. októbra (TASR) - V budúcom roku dôjde k úprave cien pohrebných a kremačných služieb. V akej miere bude závisieť od rozhodnutia regulátora. Pre TASR to uviedol hovorca Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Peter Sasák. Podľa jeho slov sa zdražovanie citeľne dotklo rozpočtu SMsZ. V súvislosti so zvyšovaním cien energií a pohonných látok prijali viacero opatrení.



Regulované ceny pri pohrebných a kremačných službách naposledy menili v roku 2019. "Nárast cien bude vyrátaný z reálne preukázateľných nákladov na kremáciu," povedal. Pripomenul, že kremácia je energeticky najnáročnejšou činnosťou v portfóliu SMsZ. V nákladovosti nasledujú energie na prevádzku budov, ktoré zahŕňajú náklady na vykurovanie, ohrev teplej vody, svietenie a nákup pohonných látok. "Pre rast cien vstupov a energií sa pri niektorých službách poskytovaných v rámci verejného cintorína a krematória zvýšili naše náklady aj o desiatky percent," vysvetlil Sasák. Zvyšovanie cien podľa jeho slov nie je možné v plnej miere kompenzovať úspornými opatreniami zo strany SMsZ.



Čo sa týka cien plynu, zazmluvnený ho majú do konca roka. "Pri elektrickej energii máme platné cenníkové ceny. Nové zmluvy a cenníky na budúci rok už obsahujú zvýšené ceny, ktoré sa aj u nás budú dvíhať v rovnakom pomere ako u každého neregulovaného koncového zákazníka," skonštatoval.



V rámci úsporných opatrení SMsZ napríklad vyradila z prevádzky staré a energeticky najmenej efektívne elektrospotrebiče. Kancelárie vykuruje na 20 stupňov Celzia, radiátory na chodbách a v skladových priestoroch odstavila a vykurovanie mimo pracovného času vypína. Teplá úžitková voda je podľa Sasáka dostupná iba vo vyhradených časoch a jej výstupnú teplotu znížili. "Priebežne sa vykonáva kontrola svietenia a využívania spotrebičov. Obmedzili sme aj svietenie na ihriskách s umelým osvetlením, ktoré je po novom na požiadanie," povedal.



Za výhodu považuje to, že hlavná budova SMsZ prešla v roku 2018 zvýšením energetickej efektívnosti, ktoré zahŕňalo výmenu okien, zateplenie obvodového plášťa, výmenu starých plynových kotlov za kondenzačné a nahradenie tradičných svietidiel energeticky úspornými LED svietidlami. "Ďalšie opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti, napríklad výmenu svietidiel za LED svetelné zdroje, sme už začali realizovať aj v našich ostatných budovách a na vysunutých strediskách," doplnil Sasák.