Košice: Závorové parkoviská pre modernizáciu systému dočasne odstavia
Autor TASR
Košice 3. mája (TASR) - Závorové parkoviská v Košiciach budú pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti. Upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania.
Od pondelka (4. 5.) sa odstávka dotkne závorových parkovísk na Kasárenskom námestí, Strojárenskej, Festivalom námestí (pri čerpacej stanici) a Masarykovej ulici pri Jumbo centre. „Odstavené bude aj závorové parkovisko pri Astórii, a to pre modernizáciu riadiaceho servera. Práce by mali trvať do konca týždňa,“ uvádza magistrát.
Cieľom modernizácie je výmena výjazdových terminálov za nové s možnosťou platby kartou. Doteraz bola na závorových parkoviskách možná len platba v hotovosti. „Na parkovisku pri Astórii je výmena výjazdového terminálu naplánovaná v priebehu tohto roka,“ dodáva mesto.
Pripomína, že na odstavených závorových parkoviskách môžu motoristi naďalej parkovať, pričom tam platia pravidlá ako na bežných platených parkovacích miestach. Uhradiť parkovné možno v najbližšom parkovacom automate zaradenom v rovnakom tarifnom pásme ako závorové parkovisko, prostredníctvom SMS alebo jednej z mobilných aplikácií.
