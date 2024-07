Závorové parkovisko na Verejnom cintoríne v Košiciach už funguje

Košice 31. júla (TASR) - Nové závorové parkovisko Verejného cintorína v Košiciach je už v prevádzke a ponúka návštevníkom viac ako 70 parkovacích miest. V rámci revitalizácie vstupného priestoru cintorína o tom v stredu informoval magistrát mesta.



Dve hodiny parkovania sú zdarma, následne za každú začatú hodinu zaplatia motoristi jedno euro. Parkovisko je spoplatnené od pondelka do soboty v čase od 7.30 do 18.00 h. V nedeľu a počas sviatkov je parkovanie bezplatné.



Mesto zároveň oznámilo, že pre večernú aktiváciu zavlažovacieho systému je parkovisko až do konca októbra v čase od 20.00 do 6.00 h odstavené a nie je možné na ňom parkovať. Aby bolo zavlažovanie zatrávnenej plochy efektívne, parkovisko musí byť prázdne. Z tohto dôvodu po 20.00 h závorový systém umožní motoristom už len výjazd z parkoviska. K dispozícii je 70 parkovacích miest, ďalšie tri miesta sú vyhradené pre ťažko zdravotne postihnutých.



"Parkovisko má v prvom rade slúžiť návštevníkom cintorína, nie zamestnancom okolitých firiem, ktorí tu v minulosti blokovali parkovacie miesta pre verejnosť. To sa nám zriadením závorového systému a spoplatnením parkovania po dvoch hodinách podarilo eliminovať," povedal pri prehliadke areálu košický primátor Jaroslav Polaček.



Správcom Verejného cintorína je Správa mestskej zelene (SMsZ), ktorá vo vstupnej časti na mieste niekdajšej kancelárie v stredu slávnostne otvorila svoje kvetinárstvo. "Pri verejnom cintoríne by sme mali ako mesto ponúkať aj všetky služby, ktoré s tým súvisia. Tieto priestory budú ponúkať sortiment, ktorý je vyrobený rukami našich vlastných zamestnancov a dopestovaný v našom skleníkovom hospodárstve, ako aj v okrasnej škôlke v Bernátovciach," povedala riaditeľka SMsZ Marta Popríková.



Zrevitalizovaný vstupný priestor na Verejnom cintoríne odovzdali do užívania v máji. Celkové investičné náklady z rozpočtu mesta predstavovali 1,63 milióna eur s DPH. "Máme tu nové parkovisko, trhovisko, polopodzemné kontajneroviská, odkanalizovanú budovu a viaceré jedinečné ekologické riešenia," uviedol Polaček.



Podľa projektanta Miroslava Macejka sa vysadilo 59 stromov, z toho 29 do špeciálneho systému TreeParker, nechýba ani ďalšia zeleň. "Keď nám to o pár rokov narastie, bude to celé aj naplno viditeľné, taký zelený raj. Nad nami bude zelená kupola. Vďaka tomu na návštevníkov nebude páliť slnko a zohrievať asfalt, ale všade naokolo budú rásť stromy," povedal s tým, že dažďová voda sa využije na zalievanie.



Aktuálne prebiehajú ďalšie práce na obnove a reštaurovaní vstupného a bočného portálu cintorína. Po zreštaurovaní, ktoré má trvať do konca augusta, si portál zachová svoj pôvodný vzhľad z čias okolo roku 1923. Následne osadia nové výplne a brány z dielne umeleckého kováča, ktoré budú replikami pôvodných. Práce za 120.760 eur s DPH má na starosti spoločnosť Omegatec. Reštaurovaním prešiel v priebehu marca a apríla aj centrálny kríž cintorína.