Čo s vianočným stromčekom? V Košiciach ich zber začne od pondelka

Košice 6. januára (TASR) - So zberom a odvozom použitých vianočných stromčekov začne mesto Košice v spolupráci s firmou Kosit od pondelka (9. 1.), potrvá do konca februára. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Slavomíra Brzová. Podľa jej slov ich aj tento rok ekologicky zhodnotia.



"Obyvatelia môžu nepotrebné vianočné stromčeky z domácností ponechať v prípade bytovej zástavby priamo pri stanovištiach kontajnerov, prípadne v ohrádkach na zber vianočných stromčekov, odkiaľ budú priebežne odvážané. Stromčeky z rodinných domov je možné ukladať na mestskou časťou (MČ) vyhradených miestach, alebo môžu byť prinesené do zberného dvora," spresnil riaditeľ divízie služieb spoločnosti Branislav Šprinc. Vyzbierané stromčeky budú následne zhodnotené v mestskej kompostárni v Bernátovciach.



Celkovo 50 drevených ohrádok určených na zber vianočných stromčekov bude umiestnených v ôsmich košických MČ. "Zber stromčekov do ohrádok zaručuje zvýšenie estetickej úrovne prostredia pre obyvateľov a návštevníkov vybraných lokalít," dodala Brzová. Na obyvateľov MČ Staré Mesto, Sídlisko KVP, Západ, Juh, Sever, Dargovských hrdinov, Nad jazerom a Sídlisko Ťahanovce apeluje, aby tieto ohrádky využívali v maximálnej miere.



Pripomenula, že stromček je potrebné čo najdôslednejšie odzdobiť od vianočných dekorácií. Pred zberom ho nie je potrebné baliť do fólie, zväzovať špagátom, či inak pripraviť na odvoz.



Zničené a viac nepoužiteľné umelé vianočné stromčeky môžu obyvatelia bezplatne odovzdať v ktoromkoľvek z piatich zberných dvorov v Košiciach.