Železničná stanica v Košiciach oslavuje 160 rokov

Košice 14. augusta (TASR) – Košická železničná stanica oslavuje v piatok 160 rokov od jej oficiálneho spustenia do prevádzky. Pri tejto príležitosti si cestujúci a návštevníci môžu v nej prezrieť historické fotografie stanice, modely vláčikov, a tiež zažiť výnimočnú hudobnú produkciu.



Prvý parný vlak prišiel do Košíc 5. júla 1860, otvorenie stanice pre cestujúcu verejnosť sa konalo 14. augusta 1860. "Stanica Košice pripravuje v rámci osláv 160. výročia sériu podujatí, ktoré cestujúcim počas nasledujúceho mesiaca spríjemnia chvíle cestovania a budú prebiehať až do jesene," informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová.



Hlavná časť piatkového programu začne od 13.15 h otvorením výstavy modelov vlakov Jána Nováka a 13.40 h sa vo vestibule začne prvý hudobný tzv. flashmob na železničnej stanici na Slovensku. Následne o 14.00 h otvoria výstavu historických fotografií aj so snímkami stanice, ktoré verejnosť ešte dosiaľ nemala možnosť vidieť.



Košická železničná stanica v minulosti prešla viacerými rekonštrukciami a architektonickými zmenami. Prvotne mala zastrešené nástupište z dreva, ktoré však v roku 1908 zhorelo. K budove patrila v minulosti aj pošta, ktorá sa neskôr odčlenila. Výrazným prvkom dotvárajúcim stanicu sa stala promenáda, ktorá viedla z centra mesta lemovaná stánkami s občerstvením i oblečením. Začiatkom 20. storočia budovu prestavali do romanticky historizujúceho štýlu a stanica sa stala pýchou mesta. V 70. rokoch 20. storočia prestala postačovať kapacitným potrebám cestujúcich a došlo k prestavbe. Najväčšou rekonštrukciou prešla budova medzi rokmi 2011 – 2016, kedy ju prestavali do súčasného moderného dizajnu s masívnou zmenou priečelia a pristavaním tzv. šošovky, v ktorej sa dnes nachádza reštaurácia. Pristavením komerčných a obchodných priestorov vzniklo z klasickej železničnej stanice malé obchodné centrum.



V ďalšom období ŽSR pripravuje na stanici rekonštrukciu nástupíšť 1, 1A, 2 a 3, železničného zvršku koľaje 1b a rekonštrukciu koľají č. 1, 3a, 5, 6, 7, 8, 9 a 11 priľahlých k nástupištiam. Úpravy budú zahŕňať trakčné vedenia a priechody pre cestujúcich k nástupištiam, rekonštrukciou prejdú zastrešenia nástupíšť či výstupy z podchodov, na nástupištiach č. 2 a 3 pribudnú výťahy. "Po rekonštrukcii sa zvýši úroveň a komfort prostredia pre cestujúcu verejnosť aj bezpečnosť vlakovej dopravy," uviedla Feik Achbergerová.