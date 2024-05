Košice žiadajú verejnosť, aby nevstupovala do Spievajúcej fontány

Košice 23. mája (TASR) - Po spustení zrekonštruovanej Spievajúcej fontány v centre mesta sa Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach stretáva s nedisciplinovanosťou niektorých návštevníkov. V tejto súvislosti verejnosti pripomína, že vstup do telesa fontány je zakázaný. SMsZ o tom informuje na sociálnej sieti.



Upozorňuje, že fontána je ovládaná automaticky a v niektorých momentoch dochádza k jej stíšeniu alebo vypnutiu v súvislosti s počasím či kvôli zvonkohre. "Čo ale neznamená, že sa nemôže kedykoľvek znova zapnúť," dodáva.



Verejnosť žiada, aby do telesa fontány nevstupovala z dôvodu zaistenia svojej bezpečnosti a tiež ochrany technologického vybavenia fontány, akým sú svetlá, dýzy a senzory.



Mesto Košice spustilo modernizáciu ikonickej Spievajúcej fontány na Hlavnej ulici za necelých 1,79 milióna eur vlani koncom februára. Po najväčšej obnove v jej 38-ročnej histórii ju opäť uviedli do prevádzky 27. apríla tohto roka. Podľa primátora Jaroslava Polačeka sa stala najmodernejšou fontánou v Európe a jedinou s umelou inteligenciou. Po novom je jej súčasťou 260 LED svetiel, 43 čerpadiel a 750 dýz rôznych priemerov. Tá stredová strieka vodu do výšky 24 metrov.