Košice získali na rekonštrukciu cesty do Veľkej Idy 2,2 milióna eur
Autor TASR
Košice 15. januára (TASR) - Mesto Košice získalo na rekonštrukciu cesty medzi mestskou časťou Šaca a obcou Veľká Ida 2,2 milióna eur. Informoval o tom košický magistrát po zasadnutí Kooperačnej rady Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice. Jej členovia v stredu (14. 1.) rozhodli o financovaní desiatich investičných zámerov v celkovej hodnote viac ako 7,06 milióna eur.
„Pri polovici investícií uspeli projekty mesta Košice, dva eurofondové projekty budú mať na starosti košické mestské časti Šaca a Krásna a zvyšné tri okolité obce Haniska, Ploské a Nižný Klátov. Pri piatich investíciách došlo k ich opätovnému schváleniu kvôli zmenám v pôvodných projektových zámeroch alebo výške vyčlenených finančných prostriedkov,“ oznámilo mesto.
Zhruba 2,9-kilometrový úsek cesty medzi Šacou a Veľkou Idou leží na hranici okresov Košice a Košice - okolie. Keďže vzhľadom na neuspokojivý technický stav je potrebná komplexná obnova tejto cesty, mesto zabezpečilo spracovanie príslušnej projektovej dokumentácie. „Mesto má k dispozícii aj platné stavebné povolenie a už dlhšiu dobu hľadá partnerov so záujmom podieľať sa na spolufinancovaní rekonštrukcie tejto cesty v predpokladanom náklade 3,5 milióna eur,“ uviedol magistrát. Doplnil, že sa obrátil na Košický samosprávny kraj (KSK) so žiadosťou o rokovanie k prípadnej finančnej podpore obnovy tejto cesty s tým, že odpoveď z KSK zatiaľ neprišla.
„Finančnú pomoc zatiaľ prisľúbili obec Veľká Ida, priemyselné podniky využívajúce predmetnú cestu. Naďalej prebiehajú aj rokovania s ďalšími obcami v mikroregióne,“ skonštatovalo mesto. Poukázalo pritom na to, že ako jediné na Slovensku spravuje zhruba 40 kilometrov komunikácií mimo svojho intravilánu, ktoré využívajú najmä mimokošickí vodiči.
Košický primátor Jaroslav Polaček vyjadril nádej, že ak sa podarí získať ďalšie finančné zdroje, mesto by ešte v tomto roku mohlo začať s obnovou danej cesty III. triedy. „Bol by som veľmi rád, keby sa nám spoločne s KSK, podnikateľmi a ďalšími samosprávami podarilo získať dostatok finančných prostriedkov. Mesto Košice dáva do toho najväčší podiel, v tejto chvíli čakáme na odpoveď z KSK. Máme asi dve tretiny potrebnej sumy, teraz ide o to, či sa nájde ochota spolupracovať,“ uviedol.
K ďalším pripravovaným projektom z eurofondov, ktoré schválila Kooperačná rada ÚMR, patrí Modernizácia aplikačného prostredia mesta Košice za 2,5 milióna eur, Rekonštrukcia chodníka pre chodcov a cyklistov na ulici Južná trieda v Košiciach s rozpočtom 262.000 eur či Rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka, Košice-Anička - II. etapa za 202.000 eur. Ďalej je to Podpora zvyšovania štandardu kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení na Adlerovej 4 v Košiciach s rozpočtom takmer 51.000 eur, Vodozádržné opatrenia Základnej školy (ZŠ) s Materskou školou (MŠ) sv. Marka Križina v Košiciach - Krásnej za 840.000 eur a Cyklistická cestička Šaca - Malá Ida za 490.000 eur. Medzi projektami sú aj Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ v Nižnom Klátove (406.000 eur), Zníženie energetickej náročnosti budovy „Šatne a zázemie športového areálu pri ZŠ“ v Haniske (300.000 eur) a Zvýšenie úrovne predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Ploskom (11.000 eur).
