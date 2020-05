Košice získali stavebné povolenie na rekonštrukciu Slaneckej cesty

Košice 27. mája (TASR) – Stavebné povolenie na rekonštrukciu Slaneckej cesty v mestskej časti (MČ) Nad Jazerom získalo mesto Košice v stredu. Na tlačovej konferencii o tom informoval primátor Jaroslav Polaček. Rozšírenie jednej z najvyťaženejších dopravných tepien v Košiciach by malo stáť okolo 20,6 milióna eur, s prácami chcú začať na jar budúceho roka a trvať by mali 24 mesiacov.



„Táto cesta bude moderná, pretože nejde len o samotnú rekonštrukciu cesty, ale aj o modernizáciu zastávok či už mestskej alebo prímestskej dopravy. Súčasťou bude cyklochodník a mnoho smart riešení. Je tam osem križovatiek, ktoré musíme nanovo zrekonštruovať, opraviť a urobiť všetko preto, aby cesta po Slaneckej bola zážitkom a nie utrpením, ako je to teraz,“ povedal primátor s tým, že ide úsek dlhý 2,2 kilometra.



Mesto požiadalo aj o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý by mal dosiahnuť 95 percent z výšky oprávnených nákladov na tri samostatné projekty. Spolufinancovanie mesta vrátane dodatočných nákladov na preložky inžinierskych sietí by mali spolu predstavovať zhruba 2,2 milióna eur. „V tejto chvíli ešte musíme pripraviť všetky podklady na to, aby sme mohli čerpať už alokované finančné zdroje zo štrukturálnych fondov,“ dodal primátor.



Ako povedal vedúci oddelenia strategického rozvoja košického magistrátu Richard Dlhý, na výkup pozemkov pod Slaneckou cestou minulo mesto do jedného milióna eur a na projektovú dokumentáciu ďalších takmer 600.000 eur.



Stavba sa bude uskutočňovať podľa dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia. Ako spresnil hlavný inžinier projektu Konštantín Kundrát, pôjde o štvorprúdovú cestu, pričom sedem križovatiek bude riadených v líniovej koordinácii. Vďaka tomu by mala byť uprednostnená mestská hromadná doprava (MHD), závisieť to bude aj od vybavenia MHD. Rekonštrukciu plánujú realizovať za plnej prevádzky cesty s postupnými obmedzeniami v dĺžkach okolo 500 metrov.



Do začiatku modernizácie, ktorá je naplánovaná najneskôr do 31. marca 2021, musia vyrúbať celkovo 381 stromov. Mesto avizovalo náhradnú výsadbu v počte 774 stromov vo viacerých košických MČ. Na území MČ Nad Jazerom vysadia ďalších 119 stromov.



Ako magistrát uviedol, Slanecká cesta je najvyťaženejšou cestou II. triedy v Košickom kraji, denne ňou prejde približne 26.000 vozidiel. Ak by k jej rozšíreniu nedošlo, podľa spracovanej dopadovej štúdie by tam za šesť rokov doprava počas špičky zastala a cesta sa stala neprejazdnou.



Modernizácia cesty sa nedotkne električkovej trate, ktorá popri nej vedie. Mesto dodalo, že v súčasnosti hľadá aj možnosti na rekonštrukciu tratí vrátane tej v MČ Nad Jazerom, ktorá je spolu s traťou na Alejovej ulici v najhoršom technickom stave.