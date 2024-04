Košice: Získanie eurofondov pre premenu kasární bolo zásadné

Košice 23. apríla (TASR) - Premena bývalých kasární v Košiciach na kultúrne centrum Kasárne/Kulturpark bola podľa mesta Košice jedným z najúspešnejších projektov celkovej revitalizácie a konverzie bývalých vojenských objektov na kultúrne účely na Slovensku. Ako pre TASR uviedol magistrát, jeho financovanie z eurofondov bolo zásadné. Mestu by sa taký veľký investičný projekt z vlastných zdrojov pravdepodobne nepodarilo zrealizovať.



Košice získali titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013. Kulturpark bol v rámci neho najväčším investičným projektom. Rekonštrukcia stála 24 miliónov eur, pričom 85 percent bolo financovaných z eurofondov, desať percent financoval štát a zvyšok hradilo mesto. Ako pripomenulo, došlo aj ku korekciám zo strany riadiaceho orgánu. "Mesto muselo v uplynulom volebnom období zaplatiť, respektíve vrátiť 5,6 milióna eur za pochybenia predchádzajúceho vedenia pri výstavbe Kulturparku," uviedlo.



S komplexnou rekonštrukciou sa začalo v roku 2012, jej súčasťou bolo aj zbúranie oplotenia. Chátrajúce vojenské objekty sa po rekonštrukcii troch pôvodných zmenili na centrum kultúry. Pribudlo aj osem nových pavilónov. "Mesto a jeho obyvatelia získali novú dominantu, ale aj priestor na kultúrne, spoločenské a umelecké aktivity a tiež na oddych a trávenie voľného času," uvádza na svojej webovej stránke príspevková organizácia mesta K13 - Košické kultúrne centrá. Po obnove získal areál za samotnú architektúru aj viacero ocenení.



Trojhektárový areál bývalých Kasární kpt. Jaroša bol účelovo postavený komplex budov z konca 19. storočia, zasadený do historického parku. Objekty na Kukučínovej ulici boli postavené po rakúsko-uhorskom vyrovnaní ako jedno z vojenských zariadení v meste. Kasárne slúžili predovšetkým ako vojenské sklady. "Predstavu o tom, ako vyzerali kasárne pred rekonštrukciou, si môžu návštevníci vytvoriť z pohľadu na stále pôvodný objekt budovy colného skladu, ktorý ostal ako jediný pôvodný z celého areálu," dodalo mesto.



Kasárne sa dočasným spôsobom využívali na kultúru už počas prípravy na kandidatúru EMHK v rokoch 2007 a 2008. Kulturpark ožil do podoby, v akej funguje aj v súčasnosti, v lete 2013. "Využíva sa na koncerty, kultúrne podujatia, konferencie, vzdelávacie aktivity, sídlia tu mestské organizácie K13, Creative Industry Košice, Knižnica pre deti a mládež, ale aj množstvo inovatívnych firiem a firiem z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Areál je skvelým mixom funkcií, ktoré sa navzájom dopĺňajú a pokrývajú naozaj celé spektrum cieľových skupín, ktoré tu trávia čas," skonštatovalo mesto.



Kulturpark považuje za mimoriadne populárne miesto pre deti a mladé rodiny a pre pokojnú atmosféru parku aj pre seniorov.