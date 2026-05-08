Košice zmodernizovali Vyhliadkovú vežu Hradová za 345.000 eur
Projekt financovalo mesto cez eurofondy, spolufinancovanie bolo vo výške osem percent. Vežu oceľovej konštrukcie s výškou 21,5 metra postavili na vrchole kopca Hradová v roku 1987.
Autor TASR
Košice 8. mája (TASR) - Mesto Košice zmodernizovalo Vyhliadkovú vežu Hradová za celkovú sumu 345.000 eur. Práce na rekonštrukcii trvali sedem mesiacov, cieľom bolo zvýšenie bezpečnosti, atraktívnosti a návštevnosti. Zrekonštruovanú vežu slávnostne sprístupnia v sobotu (9. 5.) od 20.00 h v rámci osláv Dňa mesta Košice. Informoval o tom košický magistrát.
Projekt financovalo mesto cez eurofondy, spolufinancovanie bolo vo výške osem percent. Vežu oceľovej konštrukcie s výškou 21,5 metra postavili na vrchole kopca Hradová v roku 1987. K jej rekonštrukcii prišlo po 20 rokoch.
Košický primátor Jaroslav Polaček uviedol, že konštrukcia veže je vynovená a spevnená, a došlo k technickým zmenám umožňujúcim jej prevádzku. Novinkou je, že vstup na vežu bude bezplatný a bude riadený turniketom - s maximálnou kapacitou 40 osôb v jednom čase. „Turniketový systém návštevníkov pustí hore a tí môžu využívať nielen peknú vyhliadku, ale pribudli tu ďalekohľady a modely stavieb, ktoré môžu návštevníci vidieť, aby to bolo naozaj interaktívne. Pribudol aj potrubný telefón a rôzne malé drobnosti, ktoré verím, že deti a návštevníci odhalia,“ povedal Polaček.
Rekonštrukcia sa týkala strechy, zábradlí, základovej pätky veže a prízemnej časti stavby. V rámci prác doplnili nové zábradlia, podlahy a strešnú krytinu. Súčasťou bola obnova elektrických rozvodov. Vežu doplnili nové LED svietidlá, vďaka ktorým sa dá atmosféricky nasvietiť pri špeciálnych príležitostiach a podujatiach, nepôjde o trvalé nasvietenie. Na bezpečnosť a poriadok dohliada kamerový systém.
Podľa riaditeľa Mestských lesov Košice Františka Beliho v minulosti ročne navštívilo vežu okolo 20.000 ľudí. „Rátame, že ten počet stúpne, pretože doteraz bola veža otvorená vo vymedzené dni v určitom časovom období. Teraz predpokladáme a plánujeme, že veža bude otvorená nepretržite,“ povedal.
Mestský podnik už skôr obnovil prístupovú cestu k veži, ako aj neďalekú vyhliadkovú lávku a upravil záchytné parkovisko.
Súčasťou programu na Hradovej v sobotu večer bude hudobná a svetelná šou. Ako informovalo mesto, o atmosféru sa postarajú DJ Pepo, Incognito DJ a DJ Camp. Dynamický vizuálny zážitok doplnia tanečné vystúpenia z Tanečnej školy Outbreak & Whos' that kidz. Program potrvá do 22.00 h. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) pri tejto príležitosti posilní spoje na linke 29 a nasadí aj veľkokapacitné autobusy.
