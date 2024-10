Košice zmodernizujú verejné osvetlenie za vyše 1,5 milióna eur

Košice 17. októbra (TASR) - Mesto Košice zmodernizuje verejné osvetlenie vo vybraných lokalitách za viac ako 1,5 milióna eur. Informuje o tom na svojej webovej stránke s tým, že tak pokračuje v investíciách zo schváleného úveru, ktorý je určený práve na obnovu verejného osvetlenia v meste. Cieľom je zlepšiť jeho kvalitu, zvýšiť bezpečnosť a znížiť náklady na elektrickú energiu.



Pôvodné svietidlá v štyroch lokalitách vymenia a doplnia za 365 moderných a úsporných smart LED svietidiel, pričom by úspora nákladov na elektrine mala dosiahnuť 40 percent. Zmodernizujú tiež sedem rozvádzačov verejného osvetlenia, ako aj už nevyhovujúce stožiare. Práce by mali trvať deväť mesiacov.



Na Jantárovej ulici vymenia a doplnia 190 svietidiel, čím sa má zlepšiť viditeľnosť a zvýšiť bezpečnosť na štvorprúdovej komunikácii, ako aj na priľahlých chodníkoch. Na parkovisku na Jantárovej a na Rosnej zároveň pribudne nabíjacia stanica pre elektromobily.



Nových 66 svietidiel bude osvetľovať aj ulicu Zelený dvor a chodníky pri košickom krematóriu, kde zároveň vybudujú kompletnú infraštruktúru ako prípravu pre inštaláciu nabíjacích staníc pre elektromobily.



Obnovia a doplnia aj 60 svietidiel na Triede KVP v úseku od mosta na Moskovskej triede po Myslavskú ulicu. Ďalších 49 vymenia v úseku od križovatky s Popradskou ulicou po začiatok mestskej časti Sídlisko KVP a na Popradskej ulici v úseku od Ipeľskej po Hronskú ulicu. V oboch lokalitách na Triede KVP kompletne vymenia aj zemné káblové vedenia. Dve nabíjacie stanice pre elektromobily pribudnú na parkovisku na Dénešovej ulici.



Mesto pripomína, že okrem toho pokračuje aj v modernizácii a výmene samotných svietidiel. V mestských častiach Sever, Juh, Západ a Sídlisko Ťahanovce ich za smart LED postupne vymení 310. "Jednou z lokalít, ktorá bude mať moderné a úsporné osvetlenie, je Watsonova, v úseku od Komenského po Mánesovu, a Tolstého ulica, kde aktuálne prebiehajú súvislé opravy ciest. Tento čas sme využili na to, aby sme okrem opravy cesty vymenili aj svietidlá a pôvodné stožiare verejného osvetlenia," dodal primátor Jaroslav Polaček s tým, že cieľom je hlavne zvýšiť bezpečnosť motoristov a chodcov.