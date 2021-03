Zoologická záhrada Košice od začiatku roka prišla o vyše 30.000 eur

Košice 29. marca (TASR) - Zoologická záhrada Košice bola dosiaľ v tomto roku pre verejnosť otvorená len sedem dní. Najprv jej brány takmer na 40 dní zatvoril vírus vtáčej chrípky a od 12. februára pandémia ochorenia COVID-19. Tento stav, ktorý trvá dodnes, negatívne zasiahol aj do hospodárenia zoo.



Za prvé tri mesiace tak zoologická záhrada podľa vedúcej oddelenia vzdelávania a marketingu Evy Malešovej prišla v rozpočte na vlastných výnosoch o viac ako 30.000 eur. "V tabuľke návštevnosti evidujeme v prvom štvrťroku sotva 700 návštevníkov. Len pre porovnanie, v roku 2019 to bolo za rovnaké obdobie 20.000 návštevníkov. Košická zoo zvláda bežnú prevádzku vďaka ústretovosti zriaďovateľa, ale aj hľadaním zdrojov z grantov či prostriedkov z projektov EÚ, a logicky pristúpila k úsporným opatreniam, ktoré, samozrejme, nejdú na úkor starostlivosti o zvieratá," uviedla pre TASR.



V snahe o zlepšenie finančnej kondície najnovšie mestská zoo oslovila aj verejnosť s novým produktom, ktorý by jej mohol pomôcť. Návštevníkom ponúka zvýhodnené permanentky, ktoré si záujemcovia môžu zakúpiť dovtedy, kým bude z dôvodu pandémie zatvorená. Ich platnosť začne plynúť od znovuotvorenia zoo.