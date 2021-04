Košickú zoo otvorili po 101 dňoch, z výnosov stratila vyše 30 000 eur

Znovuotvorenie zoo v Košiciach 19. apríla 2021. Na snímke tukan veľkozobý. Foto: TASR – Milan Kapusta

Košice 19. apríla (TASR) – Košická zoologická záhrada v pondelok po 101 dňoch opäť otvorila svoje brány návštevníkom. Umožnilo to uvoľnenie opatrení v boji s pandémiou ochorenia COVID-19.uviedol pre novinárov riaditeľ košickej zoo Erich Kočner.Zoo tento rok od januára najprv takmer na 40 dní zatvoril výskyt vírusu vtáčej chrípky a od 12. februára pandémia ochorenia COVID-19. Prejavilo sa to na prepade vlastných výnosov, len za prvý štvrťrok podľa Kočnera zoo prišla medziročne o takmer 32.000 eur. V počte návštevníkov ich zoo stratila za toto obdobie 15.000 až 19.000.Na zabezpečenie prevádzky zoo poslalo mesto ako zriaďovateľ začiatkom apríla mimoriadne 30.000 eur.potvrdila viceprimátorka Lucia Gurbáľová. Zároveň vyzvala ľudí, aby využili možnosť návštevy zoo a aj takto ju podporili.Na prekonanie ťažkého obdobia zoo zaviedla koncom marca zvýhodnené permanentky s ročnou platnosťou, ich predaj ukončila v nedeľu (18. 4.). Podľa riaditeľa ich predala takmer 70 a získala tak 3000 eur, ktoré pôjdu hlavne na krmivo pre zvieratá. Verejnosť môže pomôcť aj dvoma percentami z daní a formou adopcie zvierat.O financie sa zoo podľa Kočnera uchádzala aj cez program pomoci v cestovnom ruchu ministerstva dopravy a výstavby.dodal.Zoo otvorili v pondelok spolu s dinoparkom za dodržiavania aktuálnych protipandemických opatrení. Návštevníci sa pritom môžu aj naďalej tešiť na ročné medvieďatá, leopardy, pandy červené, ale aj na malého urzona kanadského. Horúcou novinkou je príprava na príchod ďalšieho druhu malých mačkovitých šeliem, a to ocelotov stromových. Pochádzajú z Južnej Ameriky a v Európe ich chová len desať zoologických záhrad. V príprave sú obľúbené zážitkové programy, už v júni chcú ponúkať Noc v zoo, Offroad jazdu či Večerný peší okruh so sprievodcom. Už teraz zoo zaznamenáva vysoký záujem o prímestský tábor.Od septembra plánuje zoo otvoriť pre verejnosť, a najmä žiakov základných škôl vzdelávacie centrum na Mojmírovej ulici v Košiciach. Dosiaľ nevyužívaný objekt patrí mestu.