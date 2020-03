Košická zoo záhrada prijala pre nový koronavírus preventívne opatrenia

Košice 9. marca (TASR) – Košická zoologická záhrada prijala viacero preventívnych opatrení súvisiacich so zamedzením šírenia nového koronavírusu. Ako pre TASR za zoo uviedla Eva Malešová, týkajú sa návštevníkov aj pracovníkov.



Od pondelka platí v zoo zákaz organizovať hromadné podujatia. „Rozhodli sme sa tiež zrušiť všetky hromadné návštevy škôl. Od utorka (10. 3.) platí obmedzenie návštevníckych expozícií. Zoo plánuje zatvoriť pre návštevníkov pavilóny exotária a minivivária a až do odvolania sa pre nich ruší komentované kŕmenie tuleňov,“ uviedla.



Pre pracovníkov platí nariadenie venovať zvýšenú pozornosť hygiene, najmä očiste rúk dezinfekčnými prostriedkami. Podľa jej slov musia mimoriadnu pozornosť dezinfekcii venovať najmä tí zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s ľuďmi a kde je potenciálna hrozba nákazy. „Viac pozornosti bude zoo venovať dezinfekcii toaliet a spoločných priestorov s vyššou koncentráciou návštevníkov,“ dodala.