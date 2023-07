Košice zrekonštruovali zastávky MHD, plánujú ďalšiu modernizáciu

Košice 6. júla (TASR) - Mesto Košice ukončilo II. etapu projektu Modernizácie zastávok verejnej dopravy a informačných systémov. V rámci nej sa dočkalo v štyroch mestských častiach (MČ) rekonštrukcie šesť autobusových zastávok MHD. Vo štvrtok slávnostne odovzdali do užívania cestujúcej verejnosti poslednú z nich. Investícia v sume takmer 511.000 eur bola financovaná prevažne z eurofondov. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



Ako posledné zmodernizovali zastávky v MČ Sever pri okresnom úrade. Ako pripomenul jej starosta František Ténai, boli vo veľmi zlom stave. V MČ Západ využívajú cestujúci novú autobusovú zastávku Ružová v smere do centra už od mája. Rovnako sa môžu tešiť zo zastávok Považská v smere k Hlavnej pošte. Na Staničnom námestí pribudli opravené zastávky vo všetkých štyroch smeroch a na zastávke Belehradská na Sídlisku Ťahanovce v smere do centra doplnili elektronické informačné tabule, ktoré online informujú cestujúcich o odchodoch autobusov.



"V rámci rekonštrukcie sa na zastávkach osadili nové označníky a elektronické informačné tabule s aktuálnymi príchodmi, odchodmi spojov, ktoré tam predtým chýbali. Zrealizovali sa tiež stavebné úpravy nástupných plôch zastávok a jazdných pruhov pre autobusy. Doplnili sa tiež odpadkové koše a lavičky," uvádza magistrát s tým, že nové zastávky prispejú k pohodlnejšiemu a bezpečnejšiemu cestovaniu a zároveň skrášlia verejný priestor.



Za uplynulé štyri roky zmodernizovali 35 autobusových zastávok. Mesto má vytypovaných ďalších 13, ktoré sú umiestnené v MČ Dargovských hrdinov, Sídlisko KVP, Juh, Sever a Staré Mesto. Konkrétny termín realizácie bude závisieť od získania externých finančných zdrojov z eurofondov. "Čakáme na výzvu z eurofondov, aby sme sa mohli zapojiť, požiadať o peniaze a realizovať ich," dodal primátor Jaroslav Polaček.