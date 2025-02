Košice zvažujú prijatie úveru z EIB vo výške okolo 35 milióna eur

Košice 28. februára (TASR) - Mesto Košice zvažuje prijatie úveru od Európskej investičnej banky (EIB) v celkovej sume okolo 35 miliónov eur. Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválili poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na štvrtkovom (26. 2.) rokovaní. Podľa magistrátu ide o možnosť získať výhodné financovanie, ktoré by umožnilo realizovať strategické rozvojové projekty s dôrazom na udržateľnosť a modernizáciu mestskej infraštruktúry.



Poslanci schválili uznesenie o financovaní investícií mesta a Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) prostredníctvom EIB a požiadali primátora Jaroslava Polačeka, aby s EIB prerokoval zoznam prioritných projektov a zistil presné podmienky financovania. Následne ich má predložiť na prerokovanie a schválenie na nasledujúce zasadnutie MsZ.



Ako Polaček vysvetlil, EIB ponúka mestu možnosť kombinácie úveru s maximálnou splatnosťou 25 rokov spolu s grantom do výšky 25 percent v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie (PSLF). "Vďaka týmto peniazom by sme výrazne dokázali skvalitniť fungovanie DPMK a celkovo dopravu v meste. Obyvateľom by sme tak mohli ponúknuť ešte kvalitnejšie služby," povedal.



Navrhovaný úver vo výške 15 miliónov, prípadne viac, by mal byť použitý na projekty mesta ako napríklad rekonštrukcia Polikliniky KVP a zdravotného strediska Ťahanovce, znižovanie energetickej náročnosti škôl, investície do zoologickej záhrady či dopravnej infraštruktúry.



Pre DPMK je zas navrhovaný úver od 15 do 20 miliónov eur. Získané financie by sa mohli použiť na nákup elektrických autobusov a rekonštrukciu depa.



"Berieme dosť veľa úverov. Mám vážnu obavu, že v budúcnosti nás všetky tieto úvery dobehnú. Aj keď je to veľmi výhodná spolupráca, aj tak je to úver, ktorý budeme musieť splácať a v nasledujúcom volebnom období nám narastú splátky do takej miery, že to môže byť problém," upozornil poslanec Ladislav Lörinc.



Primátor reagoval, že Košice patria v rámci krajských miest s 28-percentnou zadlženosťou medzi najmenej zadlžené. Mesto je podľa neho v dobrej finančnej kondícii.



Hlavný kontrolór mesta Pavol Gallo pripomenul takzvanú skrytú zadlženosť, ktorá počíta aj s hospodárením mestských organizácií. "Na jednej strane je dobré a dôležité využívať návratné zdroje financovania, v tomto prípade z EIB, no na druhej strane mesto musí postupovať maximálne obozretne, aby dokázalo tieto zdroje nielen využiť, ale ich aj splácať. Pretože v najbližších troch rokoch máme najvyššie požiadavky na splácanie úrokov a istiny z úverov," povedal pre TASR.



MsZ má na ďalších rokovaniach rozhodovať o konkrétnych parametroch úveru a schvaľovať zmluvu s EIB.