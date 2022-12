Košice zvýšia poplatky v školách i ceny za pohrebné služby

Košice 15. decembra (TASR) - V Košiciach dôjde od nového roka k zvýšeniu poplatkov pre žiakov v školách a škôlkach, za pohrebné služby i daň z ubytovania. Poplatky za komunálny odpad či poskytovanie sociálnych služieb sa zatiaľ nezmenia. Na svojom štvrtkovom rokovaní o tom rozhodlo mestské zastupiteľstvo (MsZ).



Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole stúpne z 20 na 40 eur a v školských kluboch detí z 11 na 15 eur. Od januára sa majú v priemere o 67 percent zvyšovať aj poplatky v školských jedálňach. "Rodičia škôlkarov by svojim deťom mali za celodennú stravu pozostávajúcu z desiaty, obeda a olovrantu zaplatiť 2,30 eura namiesto súčasných 1,45 eura. Žiakom prvého stupňa základnej školy až do veku 11 rokov sa má poplatok za obed zvýšiť z aktuálnych 1,15 eura na sumu 1,90 eura, ich starším spolužiakom vzrastie z 1,23 eura na 2,10 eura," uviedlo mesto na svojej webovej stránke.



Čo sa týka úpravy cien za pohrebné služby, poplatok za výkop hrobu na Verejnom cintoríne by sa mal zmeniť zo 110 na 120 eur. V krematóriu by cena za spopolnenie dospelej osoby mala zdražieť z 90 na 135 eur. Nové ceny ešte musí odsúhlasiť Košický samosprávny kraj, ktorý je v tejto oblasti regulačným orgánom.



Po novom sa zvýši aj miestna daň za ubytovanie, a to zo súčasnej úrovne 1,50 eura na noc na 2,50 eura.



Poslanci vo štvrtok nesúhlasili s navrhovaným zvýšením úhrad za poskytovanie sociálnych služieb, ani so zvýšením sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V tomto roku by však MsZ ešte malo zasadať. Primátor Jaroslav Polaček avizoval, že všeobecne záväzné nariadenie o komunálnom odpade by sa tak malo opäť prerokovať.



Košický magistrát zdôvodňoval návrhy na zvyšovanie poplatkov nárastom výdavkov mesta v súvislosti s rôznymi vládnymi opatreniami a balíčkami. Pripomenul, že k podobným krokom pristúpili viaceré samosprávy.