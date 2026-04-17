< sekcia Regióny
Košice hostili pilotný ročník celoštátneho kola Olympiády v AI
Štyria víťazi postupujú na Medzinárodnú olympiádu v AI do kazašskej Astany a ďalší štyria do stredoeurópskeho kola olympiády, ktoré bude v rumunskom Kluži.
Autor TASR
Košice 17. apríla (TASR) - Celoštátne finále prvého ročníka Olympiády v umelej inteligencii (AI) sa v piatok konalo v Košiciach. Súťažilo celkovo 24 najúspešnejších stredoškolákov z celkového počtu viac ako 200 žiakov všetkých typov stredných škôl, ktorí sa do olympiády zapojili.
Štyria víťazi postupujú na Medzinárodnú olympiádu v AI do kazašskej Astany a ďalší štyria do stredoeurópskeho kola olympiády, ktoré bude v rumunskom Kluži. TASR o tom informovala Stanislava Laurinčíková z Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.
Finále bolo vyvrcholením niekoľkomesačnej prípravy. Preverilo nielen analytické a programátorské schopnosti súťažiacich, ale aj ich vytrvalosť a schopnosť riešiť náročné problémy pod časovým tlakom.
Cieľom Olympiády v AI je rozvíjať talenty a motivovať mladých ľudí k štúdiu informatických odborov a vedeckej kariére. Súčasťou programu tak boli aj odborné prednášky a diskusie s univerzitnými pedagógmi.
Olympiáda reaguje aj na rastúci význam AI vo vzdelávaní, pričom upozorňuje na potrebu rozvíjať digitálne zručnosti nielen na používateľskej, ale aj na tvorivej úrovni. „AI je jednou z priorít ministerstva školstva. Olympiáda v AI jasne hovorí žiakom stredných škôl, že venovať sa tejto oblasti je dôležité. Slovensko má potenciál patriť v tejto oblasti medzi lídrov,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Róbert Zsembera.
Štyria víťazi postupujú na Medzinárodnú olympiádu v AI do kazašskej Astany a ďalší štyria do stredoeurópskeho kola olympiády, ktoré bude v rumunskom Kluži. TASR o tom informovala Stanislava Laurinčíková z Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.
Finále bolo vyvrcholením niekoľkomesačnej prípravy. Preverilo nielen analytické a programátorské schopnosti súťažiacich, ale aj ich vytrvalosť a schopnosť riešiť náročné problémy pod časovým tlakom.
Cieľom Olympiády v AI je rozvíjať talenty a motivovať mladých ľudí k štúdiu informatických odborov a vedeckej kariére. Súčasťou programu tak boli aj odborné prednášky a diskusie s univerzitnými pedagógmi.
Olympiáda reaguje aj na rastúci význam AI vo vzdelávaní, pričom upozorňuje na potrebu rozvíjať digitálne zručnosti nielen na používateľskej, ale aj na tvorivej úrovni. „AI je jednou z priorít ministerstva školstva. Olympiáda v AI jasne hovorí žiakom stredných škôl, že venovať sa tejto oblasti je dôležité. Slovensko má potenciál patriť v tejto oblasti medzi lídrov,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Róbert Zsembera.