Košice ponúkajú ľuďom vianočný stromček na prenájom

Košice 26. novembra (TASR) – Aj tento rok si môžu ľudia v Košiciach prenajať vianočný stromček od Správy mestskej zelene (SMsZ). Následne po sviatkoch bude vysadený v okrasnej škôlke.



"Tradične ponúkame na prenájom 100 kusov kontajnerovaných vianočných stromčekov. S ich prípravou začíname vždy počas jari, keď sa vykopú zo škôlky a vysadia sa do kontajnerov. Následne je im dopriaty čas na prekorenenie a adaptáciu, čo výrazne zvyšuje ich šancu na prečkanie obdobia Vianoc v teplej izbe. Po sviatkoch sa stromčeky vracajú do Okrasnej škôlky v Bernátovciach, kde sa opätovne vysádzajú do voľnej pôdy," uviedol pre TASR hovorca Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Peter Sasák.



Ako povedal, po skúsenostiach sa rozhodli využívať výhradne smrek pichľavý. Ide podľa neho o druh, ktorý je s veľkou obľubou pestovaný ako vianočný stromček pre svoju krásnu striebristú farbu ihličia a odolnosť voči odpadu.



"Samotný stromček má výšku 120 až 150 centimetrov. Táto veľkosť sa nám ukazuje ako najuniverzálnejšia, keďže s nádobou stromček dosahuje výšku 170 až 200 centimetrov, čo je vhodné do väčšiny bytov a domov," doplnil Sasák.



Kontajnerovaný stromček je podľa jeho slov alternatíva pre každého, kto zmýšľa ekologicky a nechce kupovať rezaný či umelý stromček. "Pri dodržaní našich pokynov na starostlivosť stromček pobyt v izbe prežije a dostáva druhú šancu na život vo voľnej pôde našej okrasnej škôlky. Keďže ide o stromčeky vypestované u nás, je to lokálny produkt, ktorým sa minimalizuje aj uhlíková stopa. Pravý živý stromček prináša aj ďalšie výhody, keďže má výraznú vôňu, čistí vzduch v miestnosti, zvlhčuje ho a prináša kúsok prírody domov," vysvetlil Sasák.



Zapožičané stromčeky bude SMsZ od 15. decembra postupne rozvážať a následne po 8. januári ich postupne začne sťahovať späť. Dovoz aj odvoz stromčeka je v cene služby prenájmu.