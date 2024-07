Košice sa majú opäť zaoberať burzou starožitností

Košice 24. júla (TASR) - Okresný úrad (OÚ) Košice z procesných dôvodov zrušil rozhodnutie mesta Košice, ktoré nesúhlasilo s konaním staromestskej burzy starožitností a kuriozít na Hlavnej ulici. Ako pre TASR uviedol, vec v závere júna vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na nové prerokovanie.



OÚ rozhodoval o odvolaní mestskej časti (MČ) Staré Mesto proti časti rozhodnutia mesta, ktoré nesúhlasilo so zabratím verejného priestranstva na Hlavnej ulici pri Urbanovej veži za účelom umiestnenia predajných stolov v termínoch konania burzy od marca do novembra. "Nakoľko tunajší odbor vrátil vec na nové konanie a rozhodnutie, referát dopravy mesta Košice bude v predmetnej veci opätovne konať," dodal odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií OÚ.



"S organizátorom burzy starožitností absolvovalo vedenie mesta niekoľko stretnutí a rokovaní, s cieľom nájsť vhodné miesto pre organizáciu burzy starožitností. Spoločne sa dohodli na lokalite v blízkosti zrekonštruovanej športovej haly Stará jazdiareň, v parku na Moyzesovej ulici. Do tejto lokality chce mesto vrátiť život a čulý mestský ruch. Na jeseň bude možnosť toto rozhodnutie posúdiť a na základe toho určiť ďalší postup," reagoval magistrát.



Burza starožitností sa v centre mesta vedľa Urbanovej veže a Dómu sv. Alžbety konala od roku 2019 raz mesačne. Mesto na žiadosti MČ Staré Mesto odvtedy odpovedalo kladne. Výnimkou bol tento rok. MČ na sociálnej sieti pripomenula, že sa nezmenil kontext, podujatie je rovnaké a nedošlo ani k zmene všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta. Ako MČ uviedla, mesto burzu v tomto roku nepovolilo a neskôr ju presunulo podľa nej na neatraktívne miesto do parku na Moyzesovej ulici.



"Sme presvedčení, že burza starožitností prispievala k atraktívnosti historickej časti mesta, bola obľúbená nielen u našincov, ale aj u turistov a v centrách miest sa organizuje aj v Miškovci a Prešove s obrovským záujmom verejnosti," dodal starosta MČ Igor Petrovčik, ktorý rozhodnutie mesta označil za nezmyselné.



Organizátorom búrz je v spolupráci so Starým Mestom starožitník Karol Linhart. Tohtoročný nesúhlas s podujatím zo strany magistrátu považuje za neodôvodnený. Ako predtým uviedol, ak malo mesto výhrady, malo uviesť aké, aby ich mohli vyriešiť - tak, ako v minulosti.



Magistrát sa pri nesúhlase odvolal na trhový poriadok, čiže VZN z roku 2021 s tým, že predaj výrobkov nezodpovedá povolenému druhu predávaných výrobkov na príležitostných trhoch. V rozhodnutí z vlaňajšieho decembra uviedol, že organizovanie uvedeného podujatia v priestore s množstvom historicko-umeleckých a architektonických pamiatok je nevhodné. Podujatie vtedy odporučilo presunúť na trhovisko na Dominikánskom námestí, ktoré má v správe MČ.