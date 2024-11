Košické zastupiteľstvo odmietlo zvýšiť poplatok za odpad

Košice 19. novembra (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na utorkovom rokovaní neschválilo zvýšenie poplatku za komunálny odpad, dane, týkajúcej sa letných terás, ani dane za ubytovanie. V prípade všetkých zmien všeobecne záväzných nariadení (VZN) poslanci hlasovali tajne.



Vedenie mesta navrhovalo od budúceho roka zvýšiť poplatok za komunálny odpad v prípade paušálneho poplatku na 65 eur ročne a v prípade rodinných domov pri vývoze 120-litrovej nádoby raz za týždeň na sumu 307 eur. Za takéto zvýšenie hlasovalo 22 poslancov, proti boli 17 a zdržali sa dvaja.



Čo sa týka dane za ubytovanie, návrh mesta hovoril o zvýšení zo sumy 2,50 na 3,70 eura na osobu za každé prenocovanie v ubytovacom zariadení. Za hlasovalo 24 poslancov a proti bolo 17. Pri dani za verejné priestranstvo mala stúpnuť cena za vonkajšie letné sedenie v období od júna do augusta. V tomto tajnom hlasovaní bolo za 23 poslancov, 17 boli proti a jeden sa zdržal. Na schválenie zmien uvedených VZN bola potrebná trojpätinová väčšina.



Poslanec Roman Matoušek nevylúčil, že by Košický klub s určitým zvýšením súhlasil. Tvrdí, že je to predmetom rokovaní. Pripomenul, že poplatok za odpad sa každoročne zvyšoval od roku 2022. Poskytované služby však vzhľadom na výšku poplatku nepovažuje za adekvátne.



Zároveň sa pridal ku kritike tajného hlasovania. Niektorí poslanci sa vyjadrili, že ide o hanobenie a ohýbanie demokracie. Iní argumentovali, že o tom rozhodli práve demokratickým hlasovaním.



"Sú to citlivé témy a viacerí poslanci to vnímajú tak, že predtým boli lynčovaní na všelijakých sociálnych sieťach. Môj návrh padol presne kvôli tomu, aby sa každý mohol svojvoľne vyjadriť a nikto nebol poťahovaný po médiách a sociálnych sieťach," argumentoval poslanec Tomáš Vasok, ktorý predložil návrh, aby sa v prípade VZN hlasovalo tajne.



Podľa poslanca Marcela Vrchotu niektorí poslanci nechcú byť po hlasovaní o zvýšení sadzieb na takzvanej tabuli hanby. "Bohužiaľ, proste to súvisí s výkonom práce voleného zástupcu obyvateľov a kritiku v prípade takýchto nepopulárnych opatrení musí zniesť," reagoval.



Jediná zmena VZN, ktorú poslanci odobrili, sa týkala parkovania. Zahŕňa menšie zmeny s cieľom sprecizovať viaceré úseky v aktuálnej zóne regulovaného parkovania.