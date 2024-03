Košické zastupiteľstvo nechce zlúčiť stanice mestskej polície

Košice 13. marca (TASR) - Košickí mestskí poslanci na svojom utorkovom (12. 3.) rokovaní neschválili zmenu organizačnej štruktúry v organizačnom poriadku mestskej polície (MsP). Zlučovanie staníc MsP Sever s Ťahanovcami a Západ s KVP tak odmietli. Napriek tomu však už podľa primátora Jaroslava Polačeka postupne fungujú v danom režime a k racionalizácii dôjde.



Podľa návrhu malo od apríla dôjsť k zlúčeniu uvedených staníc MsP tak, že Sever a Západ zostanú zachované. Viacerí zamestnanci MsP podľa mesta ukončili pracovný pomer z dôvodu odchodu do predčasného starobného dôchodku. Ku koncu februára tak mala MsP o 24 pracovníkov menej a do konca júna má stúpnuť na 30. Keďže ide väčšinou o zamestnancov v riadiacich zložkách, nových prijímať nebudú. Mesto sa pritom odvolávalo aj na optimalizačné opatrenia, ktoré požadovalo mestské zastupiteľstvo (MsZ). Na mzdách a zrušením prevádzky objektov by sa tak malo ušetriť zhruba 400.000 eur.



"Nebudeme šetriť na príslušníkoch vo výkone, ktorých poznáme z ulíc, ale budeme sa snažiť optimalizovať ich riadenie. Občan neutrpí na kvalite, bezpečnosť bude tá istá. Riadiaci pracovníci budú riadiť viac ľudí vo výkone, to je celá racionalizácia. Príslušníci budú v mestskej časti (MČ) presne v takom istom rozsahu. Nikto si nevšimne, že nebudeme mať deväť, ale sedem veliteľstiev. Bratislava ich má päť," povedal Polaček.



Podľa jeho slov už MsP funguje v uvedenom režime. "Jedna vec je veliteľstvo a druhá organizačná štruktúra. Organizáciu mestskej polície schvaľuje MsZ, to znamená, ako vyzerá riadenie MsP, veliteľstvá, nejaká základná štruktúra. Ale tá personálna je už na náčelníkovi MsP. Príslušníci už odišli, čiže postupne sa tá racionalizácia udeje," dodal.



Starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc potvrdil, že v praxi dochádza k zmene a administratívni pracovníci sú už na stanici Západ. "Hliadky, ktoré pôsobili na KVP, pôsobia naďalej na KVP. Chodia sa tam prezliekať, ale hlavnú základňu majú na Západe. To primátor urobil v rámci svojej kompetencie. Potrebovali sme to potvrdiť alebo vyvrátiť organizačnou zmenou. MsZ to neodhlasovalo, tak buď primátor využije svoju kompetenciu a naďalej budú pracovať takto operatívne, ale legálne by to mal robiť jedine organizačnou zmenou," tvrdí. Zároveň kritizoval podľa neho nejasnú analýzu, na základe ktorej majú byť zlúčené práve uvedené stanice.



"Keď primátor tvrdí, že racionalizácia už reálne prebieha, a že MsZ má na srandu, aby sme si tak nejak zahlasovali, to správne nie je," reagoval starosta MČ Sídlisko Ťahanovce Miloš Ihnát, ktorý sa obáva ohrozenia bezpečnosti a predĺženia času príjazdov MsP. Podľa neho má stanica MsP Ťahanovce svoj význam a trvá na tom, aby fungovala naďalej.



Nesúhlas s obmedzením činnosti MsP vyjadrili aj miestne zastupiteľstvá oboch MČ.