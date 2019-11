Košický návrh rozpočtu počíta s výdavkami v sume 219 miliónov eur

Košice 29. novembra (TASR) – Ak by sa daň z nehnuteľností nezvýšila, mesto by nedosiahlo vyrovnaný rozpočet a muselo by výrazne znížiť kvalitu a množstvo poskytovaných služieb obyvateľom. Tvrdí to vedenie mesta Košice na svojej webovej stránke. Budúcoročný rozpočet počíta s celkovými výdavkami 219 miliónov eur. Ako uvádza, ak by chceli vyhovieť všetkým, schodok by predstavoval viac ako 65 miliónov eur.



Ako uviedol riaditeľ magistrátu Marcel Čop, kým v budúcom roku mali príjmy z podielových daní dosiahnuť okolo deväť miliónov eur navyše, po zmenách pri nezdaniteľnej časti základu dane to budú tri milióny eur. Predložený návrh obsahuje zvýšený príjem z dane z nehnuteľností oproti tomuto roku približne o 9,5 milióna eur a je podmienený schválením novely všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach. Podľa vedenia mesta sa úpravy sadzieb dotknú hlavne podnikateľov a firiem. Tvrdí, že pri daniach z nehnuteľností stúpnu výdavky bežnej rodine s 3-izbovým bytom priemerne zhruba o jedno euro mesačne. Pri senioroch, sociálne odkázaných občanoch a ZŤP to bude od 5 do 20 centov mesačne.



Dosah viacerých zmien zákonov má na mestský rozpočet predstavovať sumu 18 miliónov eur. Napríklad na zvýšenie miezd v oblasti školstva v roku 2020 podľa Čopa budú musieť nájsť z vlastných zdrojov šesť miliónov eur. „Ak by sme chceli urobiť rozvojový rozpočet a nie iba taký, aby sme prežili do budúceho roka a chceli vyhovieť mestským častiam (MČ), mestským podnikom, resp. strategickým dokumentom mesta, nepokryté výdavky, resp. schodok rozpočtu by predstavoval viac ako 65 miliónov eur,“ uviedol.



„Vieme aj to, že MČ budú asi sklamané, no aj napriek tomu dostanú medziročne o tri percentá podielu dane z príjmov fyzických osôb navyše. Ak k tejto sume pripočítame polovičný podiel dane za psa, dokopy by mali dostať vyše 11,5 milióna eur, čo bude predstavovať najviac zdrojov v ich doterajšej 30-ročnej histórii,“ povedal primátor Jaroslav Polaček.



Z celkových výdavkov rozpočtu má ísť 70 percent do vzdelávania, takmer 41 miliónov eur do dopravy a na životné prostredie a odpadové hospodárstvo necelých 23 miliónov eur. Na rok 2020 vyčlenili na stavebné úpravy, rekonštrukcie a údržbu komunikácií, mostov a chodníkov okolo 16 miliónov eur. V pláne sú i viaceré rekonštrukcie športovísk či prepojenie Kúpaliska Červená hviezda s Mestskou krytou plavárňou. Financie majú byť okrem iného vyčlenené aj na pripravované predĺženie niektorých cyklochodníkov.



Rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa budú poslanci venovať rozpočtu, dani i ďalším bodom, sa začne 12. decembra.