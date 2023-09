Odborníci v Košiciach poukazujú na uplatnenie umelej inteligencie

Košice 21. septembra (TASR) - Dve desiatky domácich aj zahraničných odborníkov prišli do Košíc na dvojdňové svetové sympózium Digitálna inteligencia pre systémy a stroje 2023, ktoré sa začalo vo štvrtok v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach. Ako TASR informovali jej organizátori, poukázať chcú aj na to, že umelá inteligencia má ako vedný odbor uplatnenie naprieč celou spoločnosťou.



"Publikom na sympóziu sú študenti, pedagógovia, zástupcovia priemyslu aj štátu a všetkým chceme ukázať, prečo má zmysel podporovať uplatnenie umelej inteligencie. Každý omeškaný deň vzďaľuje Slovensko od svetového trendu," uviedla Viera Bordoy z národnej platformy pre podporu umelej inteligencie AIslovakIA s tým, že Slovensko chce byť hodnotným účastníkom diskusií o umelej inteligencii na európskej úrovni.



Na sympóziu venujú pozornosť využitiu umelej inteligencie a príkladom z praxe. Bordoy pripomenula, že Slovensko sa už prezentuje uplatnením umelej inteligencie v zdravotníctve aj v priemysle, a aplikácie sa už desiatky rokov využívajú v bankovníctve či v oblasti bezpečnosti. "Oblasti sa postupne otvárajú a diskusia je nevyhnutná, aby sme búrali predsudky a ukázali možnosti uplatnenia aj v službách, v médiách, v správe štátu či vo vzdelávaní," dodala.



Podľa odborníka v oblasti umelej inteligencie a sociálnej robotiky Petra Sinčáka sa sociálne a etické dosahy uplatnenia umelej inteligencie dotknú každého. "Ľudia, ktorí nespolupracujú s umelou inteligenciou, budú nahradení ľuďmi, ktorí s ňou spolupracujú a sú efektívnejší. Teda ide o reštrukturalizáciu pracovných miest a musíme byť pripravení - čo učiť študentov, kam investovať pri podpore výskumu a zrýchliť transfer poznatkov do praxe," skonštatoval.