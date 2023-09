Opatrovateľky v košickom zariadení upozorňujú na problémy

Košice 19. septembra (TASR) - Niekoľko zamestnankýň Strediska sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK) na Garbiarskej ulici poukázalo na údajné problémy v tomto zariadení. Na minulotýždňovom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) vystúpili s tým, že v stredisku vládne chaotické riadenie, personál je preťažený a pracovné podmienky neúnosné. Vedenie mesta žiadalo riešenie situácie na úrovni odborníkov. Riaditeľka zariadenia Zdenka Sloviková by však na najbližšom MsZ mala čeliť odvolávaniu.



"Toto nie je žiaden anonym, ale podnet podporený desiatkami zamestnancov," uviedla za zamestnancov Mária Stařičná. Podľa jej slov problémy nie je možné riešiť na úrovni odborárov pre konflikt záujmov. Okrem poddimenzovaného personálu, vysokej fluktuácie a nedostatočného finančného ohodnotenia, upozornila aj na neriešené porušovanie domového poriadku klientami, neadekvátne posudzovanie ich prijímania, či opakovanú neprítomnosť riaditeľky.



Ďalšie opatrovateľky dodali, že na MsZ neprišli odvolávať riaditeľku, ale chcú, aby sa niečo zmenilo. Podľa nich totiž nie sú spokojní ani pracovníci, ani klienti.



Vedúci ekonomického úseku Anton Širgeľ, poverený zastupovaním riaditeľky v čase jej neprítomnosti, povedal, že o problémoch sa dozvedel len pred niekoľkými dňami. Odmieta tvrdenia, že by v SSPmK dochádzalo k fiktívnemu vykonávaniu niektorých úkonov.



Priznal, že na opatrovateľskom úseku majú problém s personálnym obsadením. Podľa neho však čakali na rozpočet a jeho navýšenie, ako aj na schválenie zmien organizačnej štruktúry. "V organizačnej štruktúre máme troch opatrovateľov navyše, len ich musíme nájsť," povedal s tým, že s niekoľkými ukončili pracovný pomer ešte v skúšobnej dobe pre užitie alkoholu.



Dodal, že je potrebné brať do úvahy aj to, že na danom poschodí nie je len jedna opatrovateľka, ale aj iní pracovníci. "Musíme rozlišovať čo je to opatrovateľské úkony a čo sú ošetrovateľské úkony," doplnil.



Vedenie mesta uviedlo, že napriek výzve mu do času konania MsZ neboli doručené žiadne podnety od zamestnancov. Tvrdí, že k tejto téme je nevyhnutné vypočuť si odborníkov na sociálne služby. "Tieto veci neprepierajme takto na verejnosti. Ohrozujeme dôveru klientov nášho zariadenia," povedal riaditeľ magistrátu Marcel Čop.



Pripomenul, že SSPmK patrí medzi najkontrolovanejšie organizácie mesta. "Padajú tu obvinenia o nezákonnosti nášho zariadenia. Som presvedčený, že spĺňame všetky zákonné povinnosti, a aj navyše," skonštatoval.



"Všetci si želáme, aby to bolo jedno špičkové zariadenie, ale potrebuje niekoľkonásobne väčší rozpočet," dodal primátor Jaroslav Polaček. Podľa jeho slov nemá vedomosť o tom, že by sa sťažovali klienti a dôvody na prípadné odvolanie riaditeľky počas MsZ nepočul.



Niektorí poslanci upozornili, že pri poddimenzovanom stave pracovníkov môže byť ohrozené zdravie a život klientov. Podľa nich ide o dlhodobý problém, ktorý magistrát nerieši, a riaditeľka SSPmK opakovane neprišla na MsZ zodpovedať otázky. Vedenie mesta jej absenciu aj na pracovisku obhajovalo zdravotnými problémami.



Poslanci sa tejto téme ešte budú venovať, rokovanie prerušili. Zároveň prijali uznesenie, v ktorom primátorovi navrhli, aby na najbližšom riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí MsZ, najneskôr do konca roka, navrhol poslancom odvolanie Zdenky Slovikovej z funkcie riaditeľky. Nahradiť by ju mal Širgeľ.



Riaditeľka Sloviková na otázky TASR doposiaľ nereagovala.