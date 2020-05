Podateľňa na košickom magistráte je prístupná

Košice 4. mája (TASR) – Podateľňa na košickom magistráte je od pondelka otvorená, od stredy (6. 5.) bude môcť verejnosť využiť aj pokladnicu. Mesto Košice o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že tak robí v rámci postupného uvoľňovania preventívnych opatrení v súvislosti s novým koronavírusom.



Podateľňa mesta, v ktorej môžu obyvatelia podať rôzne písomnosti a úradné dokumenty, je otvorená počas pracovných dní, a to v pondelok, utorok a štvrtok vždy medzi 8.00 h a 15.30 h. V stredu sú otváracie hodiny posunuté do 18.00 h a v piatok, naopak, skrátené do 14.30 h.



Na prízemí magistrátu na Triede SNP otvoria aj pokladnicu mesta Košice. Jej úradné hodiny budú rovnaké ako v podateľni s tým rozdielom, že každé dve hodiny sa budú počas 15-minútovej prestávky dezinfikovať priestory. „Činnosť pokladnice bude zabezpečená v špeciálnom režime, pri zachovaní dodržiavania všetkých hygienických opatrení. Vstup do nej bude umožnený len osobám, ktoré si chránia tvár rúškom a v prípade potreby budú mať na písanie k dispozícii aj vlastné pero,“ uvádza mesto.



Fungovať budú spolu dve pokladnice. Tí, ktorí budú chcieť zaplatiť v hotovosti za daň z nehnuteľností alebo komunálny odpad, sa podľa mesta musia pripraviť na to, že v prípade väčšieho počtu ľudí budú musieť čakať v rade pred magistrátom v dvojmetrových rozstupoch. „V záujme ochrany zdravia a zlepšenia svojho vlastného komfortu preto každému odporúčame, aby namiesto platby hotovosťou v pokladnici magistrátu mesta v tejto mimoriadnej situácii radšej využil iné možnosti platieb,“ dodal riaditeľ magistrátu Marcel Čop.