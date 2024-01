Pre nevyplatené podielové dane sa v Košiciach obrátili na prokuratúru

Košice 23. januára (TASR) - Zatiaľ sedem z 22 košických mestských častí (MČ) podalo podnet na krajskú prokuratúru v súvislosti s nevyplatenými podielovými daňami zo strany mesta Košice. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedla predsedníčka Rady starostov a starostka MČ Nad Jazerom Lenka Kovačevičová s tým, že sa tak chystajú urobiť aj ďalšie MČ, či niektorí poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ). Pripravujú tiež žiadosť na zvolanie mimoriadneho zasadnutia MsZ. Vedenie mesta reagovalo, že je presvedčené o zákonnosti svojho postupu.



Nespokojnosť s postupom primátora Jaroslava Polačeka vyjadrilo svojou prítomnosťou 26 volených zástupcov mesta, medzi nimi boli prevažne starostovia veľkých MČ či poslanci. Podľa Kovačevičovej sa doposiaľ na prokuratúru obrátili MČ Staré Mesto, Západ, Juh, Dargovských hrdinov, Nad Jazerom, Sídlisko KVP a Sídlisko Ťahanovce. Z malých MČ sa tak v najbližšej dobe chystá urobiť Šaca.



Mesto krátilo miestnym samosprávam podielové dane vo výške od 40 do 50 percent od septembra do konca uplynulého roka. Dokopy im nevyplatilo zhruba 1,4 milióna eur. Peniaze im neboli v plnej výške uhradené ani napriek uzneseniu MsZ, ktoré primátor odobril. "Primátor uznesenie podpísal, zverejnil a malo nasledovať plnenie. Dňa 21. decembra 2023 urobil programovú zmenu, ktorú si nikto v histórii tohto mesta za 34 rokov, ako funguje samospráva, nedovolil. Nikomu nenapadlo, že sa také niečo môže stať. Jednoducho nás oklamal. Aj to sme dali prešetriť, či také niečo, že keď máte rozpočtovanú položku pre podielové dane, môže svojvoľne urobiť," povedala Kovačevičová.



Podľa jej slov nie je pravda, že MČ dostávajú "obrovský balík peňazí", ako to mesto prezentuje, ale len malú časť z rozpočtu, pričom zabezpečujú základné funkcie. Pripomenula, že každá MČ je v inej situácii a dotýka sa jej to inak. Sídlisku KVP napríklad v dôsledku rozhodnutia primátora hrozila nútená správa, respektíve monitorovací režim. Ako povedal jej starosta Ladislav Lörinc, v januári mali problémy s vyplatením miezd. Preto si vzali kontokorentný úver vo výške 300.000 eur. Doposiaľ z neho vyčerpali 250.000 eur. Podľa jeho slov MČ dlhodobo šetria. "Budem veľmi rád, ak si magistrát mesta Košice tiež osvojí šetriace opatrenia. Len o nich rozpráva," dodal Lörinc.



Mestským častiam podľa Kovačevičovej postupne v týchto dňoch prichádza od mesta zákonná jedna dvanástina, keďže je v rozpočtovom provizóriu. Ako dodala, sú stále v neistote, ako bude mesto postupovať ďalej, keďže doterajšie dohody porušilo.



Magistrát považuje uvedené vyjadrenia za nezmyselný útok na mesto. "Sme presvedčení o zákonnosti a oprávnenosti postupu vedenia mesta Košice urobiť pri vyplácaní podielových daní MČ rozpočtové opatrenie. Dané uznesenie bolo naplnené v plnom rozsahu, o čom boli všetci starostovia informovaní," uviedlo mesto Košice v reakcii pre TASR.



Od starostov očakáva, že sami navrhnú, ako chcú byť v budúcnosti viac solidárni, a akým spôsobom môžu aj oni pomôcť mestu Košice v jeho súčasnej nepriaznivej finančnej situácii, do ktorej sa nedostalo vlastným pričinením. Menšina starostov podľa mesta doteraz nepochopila, v akej zlej finančnej situácii sa nachádza.