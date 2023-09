Košická škola otvorila outdoor fitness ihrisko, chce búrať bariéry

Košice 6. septembra (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) technická na Kukučínovej ulici v Košiciach v stredu slávnostne otvorila outdoor fitness ihrisko. Verí, že prispeje aj k búraniu jazykových bariér študentov z Ukrajiny. TASR o tom zo SOŠ informovala Ivana Smrčová.



"V tomto školskom roku je naším cieľom podpora športových aktivít študentov. Preto sme z vlastných zdrojov zriadili vonkajšie fitness ihrisko. Prostredníctvom športu chceme búrať bariéry, predsudky a predchádzať šikane," povedal riaditeľ školy Ján Pituch.



Do školských lavíc SOŠ technickej zasadlo prvýkrát aj viac ako 30 študentov z Ukrajiny. Škola očakáva, že s procesom adaptácie a integrácie medzi slovenských spolužiakov im tiež pomôžu spoločné športové tréningy vo voľnom čase. "Komunikácia pri športových aktivitách prebieha prirodzene, preto veríme, že aj takto pomôžeme študentom osmeliť sa a rýchlejšie komunikovať v slovenskom jazyku. To nám zároveň pomôže naštartovať štúdium odborných predmetov," uviedla škola.



Okrem iného sa zapojila aj do projektu Národného inštitútu vzdelávania mládeže Participatívne rozpočty na školách. Na základe prezentácie návrhov na zlepšenie školy od študentov má tak škola aj nové dresy a exteriérové paletové sedenie. "Investovať sme mohli 1000 eur. Nie je to veľa, ale aj malé kroky zvyšujú ich rozhľad a motiváciu a inovujú vzdelávanie," vysvetlila učiteľka matematiky Slavomila Lengyel-Macková.