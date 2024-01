Starosta Starého Mesta v Košiciach apeluje na riešenie diviakov

Košice 31. januára (TASR) - Bagatelizovať výskyt diviakov v meste a len ich vyháňať mestskou políciou už nestačí. Starosta košickej mestskej časti (MČ) Staré Mesto Igor Petrovčik to uviedol v súvislosti s čriedou desiatich až 15 kusov diviakov, ktorá sa z piatka (26. 1.) na sobotu (27. 1.) vyskytla v lokalite Amfiteáter. Ako pre TASR uviedol Okresný úrad (OÚ) Košice, pozemkový a lesný odbor sa problematikou prenikania diviačej zveri do intravilánu mesta zaoberá už dlhodobo.



V Starom Meste diviačiu zver doposiaľ nezaznamenali. "Vyzerá to tak, že žijú v lesoch smerom na Baňu Bankov, teda nad Kalváriou. Videli ich aj záhradkári na Račom potoku. Prechádzka stáda diviakov v blízkosti najrušnejšej križovatky na Festivalom námestí v tesnej blízkosti panelákov na pomedzí MČ Staré Mesto a MČ Sever borí všetky hranice, najmä v súvislosti s bezpečnosťou občanov. Žiadam OÚ, ktorý má v kompetencii poľovné združenia, aby začal konať rázne a okamžite, kým nedôjde k nešťastiu," povedal Petrovčik.



Ako dodal, nájazdy diviakov evidujú najmä v rekreačnej lokalite Anička a v záhradkárskych oblastiach nad Kalváriou. V minulosti boli videné aj na Popradskej ulici, keď prechádzali cez frekventovanú štvorprúdovú cestu k Borovicovému háju. "Rozumiem tomu, že v intraviláne mesta sa nestrieľa. Nechcem nikomu radiť v odbornej problematike, žiadam len, aby všetci kompetentní zrealizovali bezodkladne všetky dostupné opatrenia, ktoré eliminujú hrozbu ďalších prechádzok diviačej zveri pod oknami obytných domov," povedal.



Vedúca odboru pozemky a lesy OÚ Košice Gabriela Pramuková pripomenula, že diviačiu zver čoraz viac lákajú zanedbané neudržiavané pozemky a preniká aj cez nedostatočné oplotenie do neudržiavaných záhrad v záhradkových osadách, kde ju láka opadané ovocie či iné plodiny. Keďže tieto pozemky bezprostredne obklopujú intravilán mesta, zver príležitostne zablúdi priamo do obytnej zóny.



Ešte uplynulú jeseň preto zvolali pracovné stretnutie. "Užívatelia poľovných revírov, ktorí tu majú právo výkonu poľovníctva, boli vyzvaní na intenzívne znižovanie početnosti diviačej zveri v bezprostrednom okolí intravilánu a rizikových oblastí," uviedla s tým, že prijali aj ďalšie opatrenia v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v diviačej populácii na Slovensku.



Lov odchytom by sa podľa jej slov mal zvážiť nielen na nepoľovných plochách, ale aj na poľovných pozemkoch, kde je riziko lovu odstrelom z dôvodu vysokej návštevnosti priľahlého lesoparku obyvateľmi. "Prípadne lov v lesoparku uskutočniť v súčinnosti samospráv, mestskej polície či Policajného zboru SR za prísnych bezpečnostných opatrení," dodala Pramuková.



Okrem iného boli podľa Pramukovej dohodnuté ďalšie operatívne opatrenia, ako napríklad častejšie návštevy atakovaných miest poľovníkmi či plašenie a vytláčanie diviačej zveri z miest ohrozujúcich bezpečnosť obyvateľov na poľovné plochy, kde ju bude možné bezpečne eliminovať, čo už aj bolo niekoľkokrát realizované. "OÚ Košice, pozemkový a lesný odbor sleduje vývoj početnosti diviačej zveri a plnenie schváleného plánu lovu diviačej zveri a je súčinný pri riešení mimoriadne vzniknutých situácií," doplnila.