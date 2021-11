Košiciam chýbajú len desiatky zaočkovaných, aby sa vyhli čiernej farbe

Košice 3. novembra (TASR) – K dosiahnutiu 65-percentnej zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov, vďaka ktorej by sa Košice vyhli čiernej farbe na COVID semafore a naprísnejším opatreniam, chýba len pár desiatok podaných vakcín. Uviedol to v stredu predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka s tým, že kraj a hokejový klub HC Košice chcú osloviť skupinu východniarov, ktorá môže prispieť k dosiahnutiu "covidového žolíka". Za očkovanie, ktoré sa bude konať v sobotu (6. 11.) v košickej Steel Arene, dostanú bezplatne vstupenky na hokej.



Ak vo vekovej kategórii ľudí starších 50 rokov stúpne počet zaočkovaných na 65 percent, farba okresu sa na COVID semafore môže posunúť o stupeň nižšie. Aktuálne sú Košice v bordovej farbe a hrozí im prechod do čiernej.



"Koncom októbra bolo v Košickom kraji zaočkovaných takmer 60 percent obyvateľov nad 50 rokov, konkrétne v Košiciach to bolo 63,2 percenta. K dosiahnutiu hranice, vďaka ktorej by sa už Košice nedostali do čiernej farby, chýba už len pár desiatok podaných vakcín. Spolu s HC Košice chceme východniarov motivovať k očkovaniu dvoma vstupenkami na dva domáce zápasy tohto hokejového klubu," uviedol Trnka.



Vstupenky môžu bezplatne získať ľudia nad 50 rokov, ktorí sa prídu v sobotu zaočkovať na hokejový štadión. Simulovaná očkovacia kója bude zriadená v priestoroch press centra, krajský výjazdový očkovací tím bude očkovať od 10.00 do 16.00 h. Zdravotníci zaočkujú každého fanúšika, a to bez ohľadu na to, či si príde po prvú, druhú alebo tretiu dávku. Očkovať budú jednodávkovou vakcínou Janssen aj dvojdávkovou očkovacou látkou od výrobcu Pfizer/BioNTech.



V sobotu bude vo vstupnej hale Steel Arény zároveň prebiehať aj výpredaj klubovej výstroje, hraných dresov a produktov pre fanúšikov. Každý návštevník získa darček v podobe plagátov, ročeniek, DVD alebo reklamných predmetov klubu. "Obraciame sa na všetkých fanúšikov, ktorí ešte nad očkovaním váhajú, prípadne majú záujem o ďalšiu vakcináciu, aby nás v sobotu navštívili. V boji s pandémiou dokážeme vyhrať zatiaľ len očkovaním. Športová komunita je veľká a bojovná, preto pevne veríme, že spolu udržíme košické štadióny, fitnescentrá, ako aj gastro priemysel či ďalšie prevádzky pri živote," konštatoval výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma.



Miera zaočkovanosti hrá zásadnú rolu aj pri organizácii športových podujatí. Vďaka "covidovému žolíku" by košický klub podľa Klímu mohol hokejové zápasy takmer s istotou odohrať pred súčasne schválenou diváckou kulisou, teda pred 2000 divákmi. "Aktuálne bordovým Košiciam hrozí prechod do čiernej zóny, čo by znamenalo zníženie kapacity štadióna takmer na nulu a obmedzenie tréningového procesu mládeže, a to si určite neželá nikto z nás. Hokej bez divákov stráca atmosféru, verím, že sa nám spoločne podarí udržať otvorené štadióny," dodal.